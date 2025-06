mul Matyáš Müller Autor:

10:14 , aktualizováno 10:14

Prezident Petr Pavel v úterý v 11 hodin jmenuje Evu Decroix z ODS ministryní spravedlnosti. Ještě dopoledne se politička přesune do sídla resortu, kde ji do funkce uvede premiér Petr Fiala (ODS). Decroix se stává novou ministryní poté, co podal demisi její předchůdce ve funkci Pavel Blažek (ODS) po vypuknutí bitcoinové aféry.