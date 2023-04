S prezidenty to doyenka české diplomacie Eva Filipi rozhodně umí. Poprvé ji na post ambasadorky v Libanonu vyslal Václav Havel. Do Turecka a Sýrie Václav Klaus. Od Miloše Zemana dostala jedno z nejvyšších státních vyznamenání – medaili Za zásluhy. Cestu si našla i do nitra režimu syrského prezidenta Baššára Asada.

Její diplomatický um vyzdvihovali i Američané. Ti po útoku na velvyslance Roberta Forda v roce 2011 svou přítomnost v Damašku omezili. Následně Češi začali hrát roli styčného důstojníka či ochránce amerických zájmů (takzvaná protecting power). To se týká především konzulárních otázek, které se dotýkají osudů konkrétních amerických občanů. Důvod, proč si USA vybraly Česko, popsal před šesti lety pro časopis Foreign Policy sám bývalý velvyslanec Ford.