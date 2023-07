Legální cestu, jak Evu Pavlovou do hradních struktur začlenit, ale zatím usilovně hledá. „O těchto otázkách debatujeme, ale v současné době není vybrané řešení, které by bylo prezentovatelné, řekla serveru Lidovky.cz kancléřka Jana Vohralíková. Sáhnout do legislativy, což by bylo nejpravděpodobnějším krokem, je ale během na dlouhou trať a minovým polem, jak se kdysi přesvědčila Dagmar Havlová, která se rovněž snažila status prezidentovy choti pozvednout.