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Chceme-li účast, vytvořme pro ni podmínky. Pavlová okomentovala termín voleb

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  21:19aktualizováno  21:19
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První dáma Eva Pavlová se zúčastnila setkání iniciativy založené manželkou...

První dáma Eva Pavlová se zúčastnila setkání iniciativy založené manželkou prezidenta Ukrajiny Olenou Zelenskou, která sdružuje partnery státníků, ale i vedoucích pracovníků z oblasti bezpečnosti či byznysu. (14. května 2025) | foto: FB Olena Zelenská

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První dáma Eva Pavlová se na svém Instagramu vyjádřila k nadcházejícím volbám. V příspěvku zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín komunálních voleb přímo nařídil, ale zároveň podle Pavlové neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji. Příspěvek přichází jen pár dní poté, co prezident Petr Pavel oznámil, že se letošních komunálních voleb nezúčastní kvůli chybě v plánování.

„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ kritizuje Pavlová na Instagramu.

Naráží tak na skutečnost, že dříve vypisoval za předem stanovených pravidel termíny voleb přímo prezident, od letošního roku je ale termín komunálních, krajských i senátních voleb pevně stanovený zákonem na konec prvního říjnového týdne.

„Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky,“ dodává Pavlová.

V senátních volbách lze volit mimo své trvalé bydliště s voličským průkazem, ale pouze v obvodu, kde se volby do Senátu zrovna konají. U komunálních voleb mimo trvalé bydliště volit nelze a taková možnost v České republice ani nikdy neexistovala.

Příspěvek Evy Pavlové přichází jen pár dní poté, co hlava státu oznámila, že se letošních komunálních voleb nezúčastní kvůli své soukromé cestě. Kancelář prezidenta republiky to označila jako „chybu v plánování“. Prezident kvůli tomu čelí kritice z řad opozice i koalice. Prezident se v pátek objevil na rallye závodech v Maroku.

evapavlova_oficialni
6. října 2026 v 19:51, příspěvek archivován: 6. října 2026 v 20:53
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