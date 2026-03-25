Vodičková se podle obvinění snažila získat covidový certifikát prostřednictvím jiné ženy. Pražský soud ale loni rozhodl, že nešlo o trestný čin.
Vodičková podle novinky.cz požadovala také uhradit náklady na obhajobu, které ale dostatečně nedoložila. „Paní soudkyni jsme odškodnili prozatím za nemajetkovou újmu ve výši 100 000 korun. Zároveň jsme vyjádřili ochotu dále jednat o nákladech na obhajobu, které jsme z důvodu nedostatků podkladů z její strany vypořádat nemohli,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová.
Soudkyně vedla od listopadu 2021 jako pověřená místopředsedkyně insolvenční úsek Krajského soudu v Plzni. Podle loňského verdiktu pražského městského soudu chtěla získat počátkem roku 2022 potvrzení o prodělání covidu-19.
Zajistilo by jí cestovatelské, sociální a jiné výhody i bez nutnosti se proti nemoci očkovat. Test za ni podstoupila jiná žena, která v té době nemoc prodělala a vydávala se za Vodičkovou s její kartou pojištěnce. Test jí ale vyšel negativně, takže slíbených 3 000 korun nakonec nedostala.
Pražský soud uvedl, že skutek se stal, případ už ale nelze řešit v kárném řízení kvůli uplynutí promlčecích lhůt. Justice ženu původně uznala pravomocně vinnou z podplácení a uložila jí peněžitý trest 200 000 korun, do kauzy se ale vložil Nejvyšší soud.
Vodičková trvala na tom, že žádnou korupční nabídku nikomu neučinila, podle soudů ji ale usvědčují telefonní odposlechy. Dočasně zbavená soudcovské funkce byla Vodičková kvůli trestnímu stíhání od listopadu 2022.
Po pravomocném zprošťujícím rozsudku pražského městského soudu se jí soudcovský mandát obnovil loni na počátku května.