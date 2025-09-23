Nálezu munice v Brně uzavřel na několik hodin křižovatku, policie evakuovala školu

Večer k nálezu přijela i chemická laboratoř hasičů, která si převzala nalezené chemické látky. Odklonem jezdily kvůli uzavírce i některé linky městské hromadné dopravy. Místo bylo uzavřené včetně pěší trasy.
„Pyrotechnici stále nacházejí v zemi další fragmenty munice a zbraní. Mimo jiné našli i dva panzerfausty a několik granátů,“ uvedla policie po 18:00. Kolem 20:00 informovala, že z preventivních důvodů si policisté na místo nechali přivolat velkokapacitní sanitní vůz. Hasiči přivezli protiplynový automobil z Líšně jako zázemí pro zasahující.
„Nebezpečné látky jsou zabezpečeny bez úniku a budou převezeny na likvidaci. V okolí nálezu jsme provedli i měření na radioaktivitu s negativním výsledkem,“ uvedli hasiči. Spolupracují s pyrotechniky. „Náš nakladač odebírá postupně část zeminy a stále se objevují další fragmenty munice, vše je pod kontrolou, jedná se pouze o pozůstatky ze druhé světové války,“ uvedli hasiči kolem 20:00.
Na místě byli i strážníci. „Kolegové z Policie České republiky nás požádali o spolupráci kolem půl čtvrté odpoledne kvůli nálezu nevybuchlé munice. Aktuálně máme na místě osm strážníků, konkrétně autohlídky i motohlídky. Strážníci primárně odklánějí dopravu od místa zásahu a usměrňují provoz,“ uvedl jejich mluvčí Jakub Ghanem.