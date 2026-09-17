Na parkovišti proti vchodu do areálu, kam policie nikoho nepouští, čekají desítky evakuovaných zaměstnanců, hlásí reportér iDNES.cz.
Ti dohlížejí zejména na pacienty, někteří z nich totiž zůstávají na pojízdných lůžkách a kolečkových křeslech přímo na ploše. Nasazeny byly také dva vrtulníky. „Jeden už odletěl, jeden zůstává,“ dodává reportér.
Pacienty postupně odvážení evakuační autobusy mimo nemocniční areál do Hořovic na improvizované shromaždiště v „Lidovém domě“.
Evakuaci objektu potvrdila iDNES.cz mluvčí policie Barbora Schneeweissová. „Zařízení kvůli bezpečnostnímu zásahu prohledávají také tři psovodi se psy na vyhledávání výbušnin,“ doplnila policejní mluvčí.
Vedení nemocnice podle jejího provozního ředitele Jiřího Pichlíka okamžitě aktivovalo krizové protokoly a předalo řízení situace složkám IZS. „V souladu s bezpečnostními protokoly byla okamžitě zahájena preventivní evakuace dotčených částí areálu,“ uvedl Pichlík a dodal, že bezpečnost pacientů a zaměstnanců je aboslutní prioritou.
„Všichni pacienti i personál jsou v pořádku a pod dohledem zdravotníků. S policií plně spolupracujeme a poskytujeme jí veškerou součinnost,“ popsal dále Pichlík. Složkám IZS poděkoval za rychlý a profesionální zásah.
Událost policii nahlásila kolem 7:30 pracovnice hořovické nemocnice. Policie uvedla, že pacienti připojení na přístrojích v budově zůstávají, a to v prostorech, které policie s psovody už zkontrolovala.
Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí, včetně dětských pacientů na lůžku. Objekt opakovaně prohlédli, bombu nenašli.
Hořovická nemocnice je součástí Akeso Holdingu podnikatele Sotiriose Zavalianise. Kromě ní do skupiny patří také berounská nemocnice či radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice. V areálu jsou i byty pro zaměstnance nebo školka.