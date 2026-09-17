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Pacienti na parkovišti, policie, vrtulníky. Kvůli nahlášené bombě evakuovali nemocnici

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  9:24aktualizováno  10:27
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Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu...

Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu evakuují. (17. září 2026) | foto: Marek Kočovský, MF DNES

Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu...
Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu...
Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu...
Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu...
6 fotografií
V Hořovicích na Berounsku evakuovali nemocnici. Důvodem je anonymní ohlášení o uložení bomby. V akci jsou složky Integrovaného záchranného systému. Policie s pyrotechniky budovu prohledává. Stovky pacientů byly evakuovány. Areál ze všech stran oddělují pásky.

Na parkovišti proti vchodu do areálu, kam policie nikoho nepouští, čekají desítky evakuovaných zaměstnanců, hlásí reportér iDNES.cz.

Ti dohlížejí zejména na pacienty, někteří z nich totiž zůstávají na pojízdných lůžkách a kolečkových křeslech přímo na ploše. Nasazeny byly také dva vrtulníky. „Jeden už odletěl, jeden zůstává,“ dodává reportér.

Pacienty postupně odvážení evakuační autobusy mimo nemocniční areál do Hořovic na improvizované shromaždiště v „Lidovém domě“.

Evakuaci objektu potvrdila iDNES.cz mluvčí policie Barbora Schneeweissová. „Zařízení kvůli bezpečnostnímu zásahu prohledávají také tři psovodi se psy na vyhledávání výbušnin,“ doplnila policejní mluvčí.

Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu evakuují. (17. září 2026)
Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu evakuují. (17. září 2026)
Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu evakuují. (17. září 2026)
Anonym nahlásil bombu v hořovické nemocnici na Berounsku, policisté budovu evakuují. (17. září 2026)
6 fotografií

Vedení nemocnice podle jejího provozního ředitele Jiřího Pichlíka okamžitě aktivovalo krizové protokoly a předalo řízení situace složkám IZS. „V souladu s bezpečnostními protokoly byla okamžitě zahájena preventivní evakuace dotčených částí areálu,“ uvedl Pichlík a dodal, že bezpečnost pacientů a zaměstnanců je aboslutní prioritou.

„Všichni pacienti i personál jsou v pořádku a pod dohledem zdravotníků. S policií plně spolupracujeme a poskytujeme jí veškerou součinnost,“ popsal dále Pichlík. Složkám IZS poděkoval za rychlý a profesionální zásah.

Událost policii nahlásila kolem 7:30 pracovnice hořovické nemocnice. Policie uvedla, že pacienti připojení na přístrojích v budově zůstávají, a to v prostorech, které policie s psovody už zkontrolovala.

Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí, včetně dětských pacientů na lůžku. Objekt opakovaně prohlédli, bombu nenašli.

Hořovická nemocnice je součástí Akeso Holdingu podnikatele Sotiriose Zavalianise. Kromě ní do skupiny patří také berounská nemocnice či radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice. V areálu jsou i byty pro zaměstnance nebo školka.

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