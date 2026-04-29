Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Hasiči dostali oznámení před 14:00, těm zlínským se nepodařilo zjistit, o jakou látku se jedná, proto byli přivolaní specialisté. Stále jsou na místě.
„Proběhla evakuace supermarketu, bylo evakuováno 150 lidí, došlo k úniku prozatím neznámé látky. Na místě bylo ošetřeno několik lidí. V první fázi jsme řešili především evakuaci,“ uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.
„Došlo k úniku nějaké látky, šest osob skončilo v péči zdravotnické záchranné služby, dvě osoby byly odvezeny do nemocnice. Velitel zásahu si na místo povolal kolegy z laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm, kteří zjišťují, o jakou látku se jedná,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Hasiči také vyzvali všechny, kdo se ve středu okolo 14. hodiny nacházeli v nákupním centru a pociťují jakékoli zdravotní obtíže, aby situaci nepodceňovali a okamžitě vyhledali lékařskou pomoc.