Evakuační lety přepravily už 257 Čechů zpátky do vlasti. Dalších 300 je na cestě, upozornil Petříček

Praha V noci z úterý na středu se do Česka vrátilo letadlem 88 Čechů, kteří kvůli opatřením proti koronaviru uvázli na Filipínách. Přiletělo také 169 Čechů z Hondurasu a Mexika. Na twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), jehož úřad evakuační lety organizuje. Na cestě je podle ministra dalších 300 Čechů například z Dominikánské republiky nebo Vietnamu.

Letadla z Filipín a Mexika přistála v Praze mezi půlnocí a 02:00, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.



Podle Petříčka Česko jako první ze zemí Evropské unie evakuovalo své občany z filipínského ostrova Cebu, další desítky lidí letadlo nabralo v Manile. Do Prahy přepravilo také 90 lidí z dalších evropských zemí, mimo jiné Rakušany a Slováky. Francouzská ambasáda na twitteru poděkovala za přepravu tří francouzských občanů, britský velvyslanec Nick Archer na stejné sociální síti poděkoval za dva přepravené Brity.



Evakuační let z Latinské Ameriky přivezl 124 Čechů, kteří uvázli bez spojení na ostrově Roatán v Hondurasu. V Mexiku přibral podle Štíchové dalších 45 českých občanů, podle Petříčka šlo o seniory, rodiny s malými dětmi a nemocné. Tento let do Evropy přepravil 12 lidí z jiných evropských zemí, doplnila mluvčí.

V Praze ve středu přistanou také další letadla, která přepravují Čechy v nouzi domů. Společnost Smartwings, se kterou ministerstvo zahraničí spolupracuje, přiveze Čechy z Panamy, Kuby, Dominikánské republiky, Kostariky a Kolumbie. Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové bude o víkendu následovat let z Peru. „V případě Peru se jedná o 130 osob, které jsou v důsledku uzavření peruánských letišť a vzdušného prostoru uvězněni v Peru,“ řekl Petříček v České televizi (ČT).

Řada zemí kvůli šíření epidemie uzavřela stejně jako Česko svoje hranice, omezen byl radikálně letecký provoz. Česká diplomacie využívá vedle komerčních firem také vojenský speciál, který například o uplynulém víkendu dopravil do ČR z Pobaltí 51 Čechů a Slováků, naopak do lotyšské Rigy dovezl 25 lidí.

Vedle letadel mohou čeští občané využít k návratu do vlasti také evakuační autobusy, které vyjíždějí například z Amsterdamu, Bruselu, Londýna, Paříže, Vídně nebo Berlína. Dál pak platí výjimka ministerstva vnitra pro rodinné příslušníky, kteří si mohou sami pro příbuzné dojet na letiště v Rakousku či Německu. Podle ministerstva zahraničí by ale Češi měli z tamních letišť primárně využít vnitrostátní přepravu na hranici s ČR, kde je mohou čekat příbuzní.