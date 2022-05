Chamtivá Evropa umožnila Putinovi, aby proti ní použil plyn jako zbraň, tvrdí britský bezpečnostní expert

Lidovky.cz: Kdo vyhraje plynovou válku? Potřebuje více Evropa ruský plyn, nebo Rusko evropské peníze? Přežije Evropa bez ruského plynu? Ve středu Rusko zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska a další země mohou být postiženy stejně.

Pokud jde o zastavení dodávek plynu do Polska a do Bulharska, Polsko může krátkodobě mít se zastavením dodávek problém, ale dlouhodobě ne. Může brát plyn od Německa, což je mimochodem ruský plyn, a má slušné množství plynu ve svých zásobnících. Bulharsko se s tím také vyrovná. Paradoxem je, že se ruským terčem stalo Bulharsko, které je v tomto konfliktu, myšleno v konfliktu mezi Evropou, jež se postavila na ukrajinskou stranu ve válce s Ruskem, a Kremlem, jedna z nejneutrálnějších zemí, která dokonce odmítala prodávat zbraně Ukrajině.