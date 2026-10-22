Evropa se musí změnit, jinak bude irelevantní, varoval Pavel pro německý list

Podle deníku Bild rozumí český prezident Pavel válce jako málokdo jiný, mimo jiné proto, že byl šéfem generálního štábu české armády i nejvýše postaveným vojákem v NATO. „Nyní provádí Českou republiku ruskou krizí – a je hluboce znepokojený,“ napsal Bild.
Pavel v rozhovoru mimo jiné řekl, že Spojené státy a Rusko neberou Evropu vážně. „Protože vidí, jak jsme rozdělení, jak jsme slabí, jak dlouho to u nás trvá, než přijmeme vůbec nějaké rozhodnutí,“ řekl. „Pokud to velmi rychle nezměníme, staneme se irelevantními,“ dodal český prezident. Evropa podle něj musí mít vlastní vyjednávací pozici a určit osobu či skupinu osob, která za ni usedne k jednacímu stolu o ukončení války na Ukrajině.
Po téměř pěti letech rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu jsou podle Pavla vyčerpané i ruské zdroje. „Sociální situace tam není dobrá, hospodářská situace je velmi pochmurná,“ uvedl. Ruského prezidenta Vladimira Putina by podle něj bylo možné přesvědčit k jednáním nabídkou budoucího obnovení hospodářských vztahů a obchodu. Podle Pavla by to pro Rusko bylo „docela lákavé“. „Podmínkou je: příměří na Ukrajině,“ dodal český prezident.
Putin samotný má podle českého prezidenta „až obsesivní strach, že jej někdo zabije“. Obklopen je jen úzkou skupinou lidí, která mu podle Pavla pečlivě filtruje informace. „Myslím si, že je stále přesvědčený, pravděpodobně i na základě zpráv vojenského vedení, že operace probíhá úspěšně,“ řekl k válce na Ukrajině v rozhovoru Pavel.
Podle českého prezidenta není vyloučeno, že bude situace na východě Evropy nadále eskalovat a nakonec dojde k otevřenému vojenskému konfliktu Evropy a Ruska. Dodal, že v současnosti vede Kreml proti Evropě hybridní válku. „Cílem této kampaně je především zasít nesvár do EU a NATO, posílit nedůvěru v instituce a odradit nás od další podpory Ukrajiny,“ uvedl prezident Pavel.