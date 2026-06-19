Babiš označil Trumpa za velmi příjemného člověka a uvedl, že se ho neobává.
„Dobrá zpráva je, že bylo G7 a že americký prezident Donald Trump je poprvé od začátku konfliktu na stejné lodi jako Evropa,“ prohlásil Babiš s tím, že to uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron.
Podle Babiše válka na Ukrajině nemá vojenské řešení. Čtvrteční debatu evropských lídrů o tom, zda by ruský prezident Vladimir Putin mohl použít jadernou zbraň, označil český premiér za „ úplně šílenou“. Ve čtvrtek na summit dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Unijní lídři se nicméně podle Babiše nebyli schopni domluvit, kdo by je při případných diplomatických jednáních s Ruskem reprezentoval, zda by to byl například předseda Evropské rady António Costa. Babiš v této souvislosti uvedl, že italská premiérka Giorgia Meloniová „mluví k věci a má racionální návrhy“, a zmínil také belgického premiéra Barta De Wevera.
„Byla kritika, že Costa už navázal nějaké kontakty, ale říct, že vyjednávat má jenom Zelenskyj, když to Evropa celé platí, je nesmysl,“ řekl český premiér. Mezi lídry sedmadvacítky nicméně podle Babiše nepanovala shoda; někteří chtěli, aby s Ruskem jednal jen Zelenskyj, jiní chtěli, aby jednala Evropa, zatímco někdo jednání nechtěl vůbec.
Nizozemský premiér Rob Jetten v pátek před začátkem jednání uvedl, že se unijní lídři nebudou přít o to, kdo je bude reprezentovat v jednáních s Ruskem. „Je naprosto evidentní, že Putin není ochoten vyjednat spravedlivou mírovou dohodu, takže to začne plnou podporou Ukrajiny a větším tlakem na Rusko,“ uvedl Jetten.
EU by podle něj měla Rusko přimět zasednout k jednacímu stolu i prostřednictvím nových sankcí. Jakmile bude Rusko chtít jednat, bude podle Jettena EU ochotna jednat o bezpečnostních zárukách a budoucím vztahu EU s Ruskem. „Nebudeme se hádat o tom, kdo bude ten muž nebo ta žena, kdo bude jednat jménem EU,“ dodal nizozemský premiér.
Pokud je Trump na jedné lodi s Evropou ohledně Ukrajiny, tak to však podle Babiše zásadně mění situaci. „Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk,“ řekl Babiš o šéfovi Bílého domu, když odpovídal na dotaz týkající se nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Podle českého premiéra zároveň s podpisem dohody mezi USA a Íránem bude nyní více času na jednání týkající se Ukrajiny.