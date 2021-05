Evropa zpozorněla kvůli mutaci, která decimuje Indii. V Česku je 13 případů a prověřují se vzorky z Českolipska

Praha Evropu trápí nová mutace koronaviru, tentokrát indická. Na území České republiky se potvrdila už ve třinácti případech, přičemž vědci aktuálně zkoumají další desítky podezřelých vzorků.

Dosud největší ohnisko indické varianty u nás může být na Českolipsku, v okrese je epidemická situace jedna z nejhorších. Týdenní incidence tam činí 89 nakažených na 100 tisíc obyvatel, průměr v celém Česku je skoro třikrát nižší.

Experti míní, že špatná čísla v regionu na severu Čech může mít na svědomí právě indická varianta, oficiálně zvaná B.1.617. „Slyšel jsem, že ohnisko bylo dominantně způsobené touto mutací,“ řekl pro Lidovky.cz epidemiolog Roman Prymula s tím, že zatím jde o spekulace.

Podezření musí potvrdit Národní referenční laboratoř ve Státním zdravotním ústavu, na výsledky takzvané sekvenace se čeká. Podle zdrojů Lidovky.cz ústav prověřuje přes dvacet vzorků z Českolipska, nejvíc jich je z obcí kolem Nového Boru. Nákaza se tam začala šířit rychle hlavně mezi chalupáři.



Indická varianta je oproti běžnému covidu nakažlivější. To dokazuje i situace ve Velké Británii, kde se nová mutace rozrůstá velmi agresivně. Za hlavní ohnisko byl označen Bolton na severozápadě Anglie. Rakousko proto již zarazilo návštěvy turistů ze Spojeného království a od 1. června zakazuje všechny přímé lety z ostrovního státu. Přísně zakročilo i Německo.

Nedostatečné pátrání

Indická mutace umí lépe obcházet imunitu získanou po prodělání původní verze nemoci. „Člověk se může touto variantou nakazit znovu, i když covid už někdy měl,“ vysvětlil nedávno pro Český rozhlas virolog Ivan Hirsch.



Za hlavní zbraň proti nebezpečnějším novým mutacím odborníci považují sekvenaci, při níž vědci dopodrobna zkoumají genetickou informaci viru a hledají případnou odchylku od zbytku vzorků. To může umožnit včasné sešlápnutí „záchranné brzdy“.

„Rozhodně ale nesekvenujeme dostatečně, přitom to je velmi důležité. Indická varianta je v populaci určitě zastoupena více, než se zatím odhalilo,“ řekl pro Lidovky.cz imunolog Václav Hořejší.

Za neuspokojivé považují sekvenování v Česku i viroložka Ruth Tachezy a epidemiolog Prymula. Premiér Andrej Babiš (ANO) to ale odmítá a na středeční tiskové konferenci uvedl, že republika sekvenuje dostatečně a že stát hledá řešení, jak vědecká pracoviště finančně podpořit.

Dle expertů je třeba v laboratořích zkoumat aspoň pět procent pozitivních vzorků. Od začátku pandemie do 21. května bylo za celé Česko sekvenováno a do GISAID, což je mezinárodní databáze, vloženo přes 2700 celogenomových sekvencí. Stojí to v týdenním hlášení na stránkách Státního zdravotního ústavu.

„Určitě chceme sekvenovat a chceme kapacitu navýšit, pokud to bude třeba. Ten čas nastane zejména v průběhu prázdnin, potažmo po návratu lidí z dovolených a začátkem školního roku,“ řekl k tomu ve středu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Dobrou zprávou je, že by proti indické mutaci mělo fungovat očkování. Nejnovější britská studie ukázala, že vakcína Pfizer poskytuje dva týdny po druhé dávce až 88procentní ochranu před touto variantou. Podle vědců je ale zcela zásadní, aby u dvoudávkových schémat dostal člověk skutečně dvě injekce. Po první dávce má totiž vakcína účinnost jen kolem 30 procent, což je o dost méně než při nákaze běžným covidem.

Otázka je, jak by se kromě sekvenování mělo Česko na příchod indické mutace, která bují hlavně na ostrovech, připravit. Lidovky.cz se na případný zákaz letů z Británie zeptaly ministerstva zdravotnictví, do uzávěrky ale neodpovědělo. Podle bývalého šéfa resortu Prymuly je koordinace se státy EU na místě.

„Nemůžeme postupovat příliš odlišně od okolních zemí. Záleží na tom, jak častý je kontakt s Velkou Británii, v některých státech je letecký spoj mnohem četnější, proto se lety zastavují okamžitě. U nás to bude trvat asi déle,“ řekl epidemiolog.

Mutaci hlásí přes 50 zemí

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek pro Lidovky.cz uvedl, že ve svých předpovědích počítá s různými rizikovými scénáři. Statistici sledují data, z nichž mohou včas odhalit rostoucí riziko.



„Centrální informační systém sleduje podezření na mutace a je zapnuto filtrování podezřelých případů nákazy k přednostnímu trasování,“ prohlásil Dušek.

Dle Světové zdravotnické organizace se indická varianta potvrdila už v 53 státech. Vědci ji poprvé odhalili letos na jaře v Indii.