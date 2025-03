Vláda schválila přípravu zavedení evropské digitální peněženky

Podle první verze by službu mohlo nabízet bez veřejných peněz víc poskytovatelů nezávisle na státu, podle druhé by jednoho poskytovatele pověřil stát. Vyplývá to ze zadávací dokumentace na webu Digitální informační agentury.

Vláda se zabývala i určením obvodů, ve kterých budou moci krajané na podzim volit do Sněmovny korespondenčně.

Schválila návrh nařízení připravený ministerstvem zahraničí, který vypočítává místa, v nichž poštovní služby nejsou dostatečně spolehlivé, takže tam korespondenční volba nebude možná.

Jedná se o Afghánistán, Jemen, Severní Koreu, Libyi, Palestinu, Haiti, Somálsko a Západní Saharu a Konžskou demokratickou republiku. Přesný počet českých občanů zdržujících se v těchto státech není znám, ministerstvo zahraničních věcí předpokládá, že jde řádově o desítky osob.