Evropská komise: Je na České republice, aby podnikla přiměřené kroky proti podezřelým potravinám

BRUSEL Podle Evropské komise je na České republice, aby podnikla opatření proti potravinám, u nichž existuje podezření, že mohou ohrozit zdraví. Informovala o tom mluvčí Evropské komise Anca Paduraruová. Dodala ale, že tyto kroky musí být přiměřené a po předchozím vyhodnocení. Evropská komise už v lednu vyjádřila výhrady k tomu, jak Česko uplatňuje unijní pravidla při kontrole dovozu potravin.

V ČR ve čtvrtek začala platit mimořádná veterinární opatření pro dovoz polského hovězího masa poté, co v jeho vzorcích veterináři tento týden objevili bakterii salmonely. Ke stejnému kroku dnes přistoupilo i Slovensko, kde se také našlo polské hovězí nakažené salmonelou.



V Polsku se ročně vyprodukuje 560 000 tun hovězího masa ročně, z čehož 85 procent míří na export. Do Česka se z Polska za tři čtvrtletí loňského roku vyvezlo hovězí za 739,6 milionu korun. Polsko je po Německu druhým největším vývozcem zboží zemědělského původu do České republiky.

Evropská komise minulý měsíc vyzvala Česko, aby správným způsobem uplatňovalo unijní pravidla ohledně úředních kontrol dovozu potravin. Unijní státy musejí systematicky posuzovat možná rizika a následně kontrolovat některé potraviny zasílané z jiné členské země EU při jejich příjezdu. Praha to vyřešila tak, že všichni dovozci dostali povinnost oznamovat systematicky alespoň 24 hodin předem dovoz takových potravin na místo určení. To ale podle komise není v souladu s unijními předpisy, podle nich by měli být dovozci žádáni ze strany úřadů jen v odůvodněných případech a v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci kontrol.