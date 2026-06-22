Vzkaz Babišově vládě. Změnu financování ČT a ČRo pečlivě sledujeme, uvedl Brusel

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  15:05aktualizováno  15:05
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Evropská komise pozorně sleduje vývoj ohledně návrhu české vlády, který se týká změny financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu místo koncesionářských poplatků. Uvedl to mluvčí Evropské komise Markus Lammert a připomněl, že jde zatím pouze o návrh.

V minulosti unijní exekutiva zdůrazňovala, že pro komisi je důležité, aby veřejnoprávní média fungovala nezávisle, což říká i Evropský akt o svobodě médií (European Media Freedom Act, EMFA), který musí státy sedmadvacítky dodržovat. Česká vláda schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet.

Rozpočty obou institucí se sníží zhruba o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců.

Zástupci české vládní koalice argumentují tím, že obě instituce musí šetřit a nezávislost veřejnoprávních médií není změnami ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie. Opozice mluví o útoku vládní moci na média veřejné služby. Zaměstnanci ČT a ČRo kvůli změnám financování vyhlásili na pondělí 24hodinovou výstražnou stávku.

„Jsme si vědomi přijatého návrhu. Zdůrazňuji, že jde o návrh, zatím se tedy nejedná o platný zákon. V tuto chvíli mohu říci, že vývoj situace pečlivě sledujeme,“ uvedl v pondělí mluvčí Evropské komise.

Už dříve Lammert zdůraznil, že „posílení svobodných a nezávislých médií, včetně role veřejnoprávních médií, je pro demokracie zemí EU klíčové“. Veřejnoprávní média podle něj hrají zvláštní roli v zajišťování přístupu občanů k informacím a v tom, že nabízejí rozmanitý obsah.

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