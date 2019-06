Evropská komise posílá do Česka další audit. Týká se zemědělských dotací pro Agrofert

PRAHA Evropská komise dokončila návrh zprávy druhého auditu, který se týká zemědělských dotací pro Agrofert. Dokument odeslala českým úřadům. ČT24 to potvrdil komisař Günther Oettinger.

Komisař Oettinger naznačil, že do Prahy už byla odeslána poslední z předběžných auditních zpráv, která se týká dotací v zemědělství a poněkud déle než ostatní ředitelství na něm pracovalo DG Agri, tedy ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova.

„Všechny návrhy (auditů) se musí dostat k českým úřadům... takže čekáme na jejich reakci na všechny zprávy, které jsme jim poslali,“ prohlásil.

Návrh auditní zprávy, který zveřejnila média, uvádí, že Babiš má dál vliv na koncern Agrofert, který v únoru 2017 převedl do svěřenských fondů, a současně může jako premiér ovlivňovat použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš v úterý a ve středu opakovaně návrh auditní zprávy označil za pochybný a zdůraznil, že kvůli němu a kvůli jeho bývalé skupině Agrofert se žádné evropské dotace vracet nebudou.