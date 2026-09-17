Větší bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii a také více povinností pro velké platformy, které sociální sítě provozují. To jsou cíle navrhovaného nařízení Evropské komise, které má omezit přístup dětí a teenagerů k sociálním sítím.
„Naše děti dnes přicházejí do styku s nejsofistikovanějšími technologiemi, jaké kdy byly vytvořeny. Technologiemi, které nebyly nikdy vyvinuty s ohledem na jejich blaho. Vracíme rodičům kontrolu nad situací tím, že jim poskytujeme nástroje, které jim pomohou vést jejich děti bezpečnějším on-line světem,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Norma EU KIDS Act navrhuje, aby si děti mohly vytvářet samostatné účty na sociálních sítích až od 15 let. U dětí ve věku 13 až 15 let návrh počítá s rodičovskou kontrolou. Konkrétně by to znamenalo, že rodiče či opatrovníci by si mohli prostřednictvím svého účtu vytvořit takzvané miniúčty, ke kterým by děti měly přístup. To by jim umožnilo používat sociální sítě a platformy pro sdílení videí odpovídajících jejich věku.
„Bezpečné od samého začátku“
Děti od tří do 13 let nebudou moci používat sociální sítě, ale budou moci využívat speciálně navržené platformy pro sdílení videí vhodné pro děti, a to prostřednictvím účtů spravovaných rovněž jejich rodičem či opatrovníkem, stojí v prohlášení komise.
On-line platformy – jestliže chtějí být přístupné nezletilým – musí také dodržovat princip „safe by design“. To znamená, že je třeba zabudovat bezpečnost a ochranu uživatelů přímo do základů jejich aplikací a algoritmů. Nové povinnosti by se přitom měly týkat všech on-line služeb, které uživatelům mladším 18 let poskytují jak sociální sítě, tak i služby pro sdílení videí, on-line videohry, AI společníky a chatboty.
V návrhu se hovoří zejména o zákazu návykových funkcí, zákazu nekonečného scrollování či zákazu push notifikací během hodin určených ke spánku. „Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost,“ uvádí Evropská komise.
Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) ale v návrhu vidí i nedostatky. „Dopady sociálních sítí nejen na děti jsou ohromný problém, který samozřejmě musíme řešit. Ale směr, kterým se vydala Komise, není dobrý. Například aby mohl fungovat zákaz, musíme začít kontrolovat věk uživatelů. Tedy nejen dětí, ale každého, kdo si chce založit účet. To považuji za nebezpečné. Čím více údajů o své identitě musíme při pohybu na internetu poskytovat, tím větší je riziko jejich zneužití nebo úniku,“ říká Gregorová. Podle ní budou děti také první, kdo se naučí pravidla obcházet, jak se ukázalo v případě australského zákazu.
Český spor o mobily ve školách
Zatímco některé země v Evropě nebo třeba Austrálie a Nový Zéland už přijaly nebo chystají vlastní opatření pro omezení přístupu dětí na sociální sítě, v Česku se zatím politici nejsou schopní dohodnout ani na tom, jestli a jak dětem omezit používání mobilů na školách.
Ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš (oba ANO) připravili návrh zákona, který má omezit používání mobilů na školách. Ačkoli nyní na 93 procent škol nějakým způsobem tato pravidla už zavedená má, podle ministra Plagy je potřeba více řešit čas přestávek.
Zákon o mobilech
Zákaz používání mobilů se má týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud.
Výjimkou ze zákazu mohou být případy, kdy děti telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo kvůli speciálním vzdělávacím potřebám, například pro sledování cukrovky nebo jako kompenzační pomůcku. A mobil by mělo nadále být možné používat na pokyn učitele ve výuce.
Návrh zákona podpořila vláda, pokud projde parlamentem a podepíše jej prezident, mohl by platit už od září 2027.
Mimořádné šetření mezi téměř 5,5 tisíci školami totiž ukázalo, že děti o přestávkách mohou telefony užívat, aniž by někdo kontroloval, k čemu. U prvních stupňů základních škol se to sice týká jen 8 procent škol, ale u starších dětí kontrola klesá. Zcela bez regulace je 15 procent druhostupňových tříd základních škol a dokonce 68 procent odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Středoškoláci mohou mobily bez omezení používat v 83 procentech případů škol.
„Učit děti pracovat s moderními technologiemi ve školách chceme a také dále budeme, návrh zákona mobily ve výuce používat umožňuje. Ale přestávky by děti měly trávit v realitě a ideálně aktivně, ne na sociálních sítích. Zároveň ani tento zákon nebude všespásný, ale posilujeme primární prevenci a chci také edukovat rodiče,“ prohlásil ve středu na poslaneckém školském výboru Plaga. Podle něj je totiž důležité i to, jak děti mobily využívají v čase mimo školu.
Návrh dává ředitelům škol volnost v tom, jak si nepoužívání mobilů nastaví, ale zároveň jim dává oporu pro zavedení vlastních omezení. Podle poslance Marka Výborného (KDU-ČSL) je to potřebná výhoda při případných sporech s rodiči. „Ředitelé dosud pro vlastní rozhodnutí o zákazu používání mobilů nemají oporu v zákoně, proto jsou pro ně konflikty s rodiči náročnější. Stává se, že rodiče srovnávají zkušenosti a různé přístupy z odlišných škol. Tato regulace tak ředitelům pomůže,“ soudí Výborný.
„Zodpovědnějším“ volnost?
Jan Berki (STAN) by chtěl do výjimek ze zákazu zahrnout třeba situace, kdy dítě potřebuje volat s rodiči nebo se přes mobil dostat do školních elektronických systémů jako je třeba žákovská nebo systém na objednávání obědů.
Proti plošnému zákazu je ale předseda školského výboru Matěj Ondřej Havel (TOP 09), protože „ze zákazu budeme pořád hledat nějaké výjimky. A děti budou mít tendenci zákaz porušovat čistě coby projev vzdoru“.
Také ODS zákaz odmítá coby populistické řešení. „Žijeme v době revoluce digitální oblasti a my bychom přece měli vést mladé k tomu, aby mohli smysluplně, zdravě a racionálně digitální technologie používat. A pokud jim zakážeme používat jejich vlastní zařízení, budeme muset jako stát zajistit školní zařízení, aby se dostali ke dalším školním aplikacím,“ nesouhlasí s návrhem Renáta Zajíčková (ODS).
Podle Plagy však na školách pro takové případy tablety jsou, navíc návrh zákona počítá s tím, že využívat vlastní telefony ve výuce žáci nadále budou moci.
Zajíčková na školském výboru také připomněla, že s plošným zákazem nesouhlasí ředitelé gymnázií. „Pro žáky víceletých gymnázií by plošný zákaz neměl platit. Vždycky se počítalo s tím, že víceletá gymnázia jsou pro děti, které jsou vyzrálejší, samostatnější, disciplinovanější, odpovědnější. I z toho důvodu je práce s nimi odlišná od práce na základních školách,“ prohlásila Zajíčková.