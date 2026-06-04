SZIF zhruba před měsícem rozhodl na základě analýz o opětovném vyplácení dotací Agrofertu, domluvil se s DG Agri na konkrétním režimu vykazování plateb a zároveň informoval o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů.
Podle dřívějších informací Seznam Zpráv však Evropská komise v dopise uvedla, že dokud nebude vyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), žádné dotace firmám spojeným s předsedou vlády neproplatí.
„DG Agri ve čtvrtek v rámci dlouhodobé e-mailové komunikace potvrdilo, že postup domluvený se SZIF zůstává v platnosti a že pro výdaje v rámci Společné zemědělské politiky má přednost před médii zmiňovaným bodem v dopise od Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio),“ uvedl SZIF.