EU dala za pravdu zemědělskému fondu. Dotace pro Agrofert může proplácet

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  15:06aktualizováno  15:06
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Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení dotací firmám z holdingu Agrofert. Informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise nejsou podle fondu pravdivé. O dopise ve čtvrtek informoval také Deník N.
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SZIF zhruba před měsícem rozhodl na základě analýz o opětovném vyplácení dotací Agrofertu, domluvil se s DG Agri na konkrétním režimu vykazování plateb a zároveň informoval o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů.

Podle dřívějších informací Seznam Zpráv však Evropská komise v dopise uvedla, že dokud nebude vyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), žádné dotace firmám spojeným s předsedou vlády neproplatí.

„DG Agri ve čtvrtek v rámci dlouhodobé e-mailové komunikace potvrdilo, že postup domluvený se SZIF zůstává v platnosti a že pro výdaje v rámci Společné zemědělské politiky má přednost před médii zmiňovaným bodem v dopise od Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio),“ uvedl SZIF.

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