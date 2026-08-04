Rozhodnutí Rada EU zveřejnila v úterý a platit začne i dle slov Lubomíra Metnara již od středy. „Toto zúžení dočasné ochrany naše vláda od začátku prosazovala a já oceňuji, že se nám na něm podařilo najít shodu. Nová pravidla mimo jiné uleví našemu zdravotnímu i sociálnímu systému,“ napsal na sociální síti X ministr.
„Vycházíme z předpokladu založeném na aktuálním složení příchozích z Ukrajiny, že díky snížení celkového počtu žadatelů o dočasnou ochranu dojde objektivně ke snížení zátěže na tyto systémy,“ uvedl na dotaz redakce iDNES.cz ohledně očekávané redukce finančních výdajů Metnar.
Noví žadatelé o ochranu budou muset prostřednictvím speciální aplikace prokázat, že vojenské povinnosti naplnili, samozřejmě kromě platných výjimek. Změna se týká Ukrajinců, kteří žádají o první i opakovanou ochranu, včetně dočasné ochrany za účelem společného soužití rodiny.
„Nevztahuje se na osoby, které již mají dočasnou ochranu platnou ke dni vydání rozhodnutí,“ dodalo však ministerstvo vnitra ve svém vyjádření.
Dočasná ochrana se Ukrajincům v Česku uděluje už čtyři roky. Doposud stačilo předložit potvrzení o pobytu na Ukrajině před 24. únorem 2022, kdy v zemi započala ruská invaze. Podmínkou bylo také to, že daný člověk obdobný status neužívá v jiné zemi. Pro letošní rok si o její prodloužení mohli v Česku zájemci zažádat do 15. března, platit jim tak bude do 30. září.
Její udělení poskytuje člověku možnost legálně pobývat na území České republiky, využívat po 90 dní veřejné zdravotní pojištění nebo získat přístup ke vzdělávání či na trh práce.