Evropská unie, změny daní, manželství pro všechny a jádro mohou zkomplikovat jednání o nové vládě

Zřejmé je to na příkladu Evropské unie. Piráti se Starosty by rádi posílili pravomoci evropských orgánů, třeba v Evropské radě by podle nich ve více případech nemuselo být nutné, aby se na verdiktu shodli všichni lídři členských států. De facto by tak Česko mohlo přijít o právo veta. S tímto nápadem však zjevně narazí u koalice Spolu.