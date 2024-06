Zisk jen jednoho mandátu je zklamáním, přiznal debakl předseda Pirátů

Jak hodnotíte výsledek voleb?

Budeme analyzovat důvody takového výsledku. Pracovně to pro nás znamená, že budeme muset zabrat třikrát tolik než doposud. Jedna poslankyně bude muset odvést práci za tři. Dobrou zprávu je zvýšená účast voličů, že se lidé více zajímají o evropskou politiku.

Volby skončily, co bude dál?

Začneme vyjednávat v rámci frakce, náš tým odletí do Belgie, budeme pokračovat ve věcech, které jsme v Bruselu začali. Je to stejné jako ve Sněmovně, kde nemáme nejpočetnější klub, přesto dosahujeme výsledků v rámci vlády. Před námi jsou volby, jsme ve vedení devíti krajů.

Jaký to je vzkaz pro pětikoalici? Výrazně posílila Přísaha, Stačilo.

Za covidu, po vypuknutí války na Ukrajině jsme řešili komplikovanou situaci, kterou jsme z velké části zdědili. Máme před sebou ještě skoro dva roky, kdy se zúročí řada kroků a opatření které jsme udělali. Ten trend je podobný v celé EU, podívejte se jak dopadly volby ve Francii.

Ty volby jsou překvapující pro řadu evropských vlád. Všechny vládní strany doufaly ve více mandátů, je to vzkaz voličů, zpětná vazba. Nevyhýbali jsem se nepopulárním tématům, která lidé vnímají jako problematická. Stále jsem přesvědčen, že témata jako je digitální a zelená transformace jsou důležitá.

Na síti X píše senátorka Šípová, že strana dostala výprask a že s ní je potřeba něco udělat. Co to bude? Zvažujete odchod z vlády?

Jako předsednictvo počkáme na některé analýzy, budeme se připravovat na krajské volby. Kvůli výsledku evropských voleb ale z vlády odcházet nebudeme. V celostátních průzkumech máme 11, 12 procent, s kolegou Lipavským jsme v průzkumech vnímáni jako nejdůvěryhodnější politici. Já bych výsledek evropských voleb s vládním angažmá nespojoval. Když nejste ve vládě, můžete být větší populista, víc křičet, to ukazují výsledky Stačilo! nebo Motoristů. Snažíme se dělat správné věci a poctivou politiku.

Jsou Piráti pro společnost viditelní?

Nevím jak se měří viditelnost, jestli je to zásahem v médiích. Viditelný je i ten, kdo křičí nebo má korupční kauzy. Já nevím, jestli viditelnost je to nejlepší.

Nezvažujete po prohře rezignaci?

Nechápu jak to souvisí, kampaň jsem podpořil v maximální míře. V Pirátské straně máme celostátní fórum, kde může s odůvodněním každý požadovat něčí rezignaci.

Marcel Kolaja neuspěl. Stále zůstává vaším kandidátem na eurokomisaře?

Piráti a Starostové budou navrhovat kandidáta, na tom se pětikoalice dohodla už po volbách. Křeslo Kolaja neobhájil, důvěru ale neztratil.