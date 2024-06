Poslední TV střet lídrů k eurovolbám: obviňování kvůli Green Dealu i migraci

Politici na začátku pochválili práci svých zástupců v Evropském parlamentu. Ivan Bartoš (Piráti) vyzdvihl například svého kolegu Marcela Kolaju a jeho práci v oblasti digitalizace, jako jsou například nedávno schválená pravidla pro umělou inteligenci (AI).

Petr Fiala (ODS) zase pochválil boj svých europoslanců za zmírnění normy Euro 7. Tomio Okamura (SPD) své hnutí ocenil za to, že v europarlamentu hlasovalo proti posílání zbraní na Ukrajinu.

Mluvilo se také o umělé inteligenci. Právě AI všem stranám vygenerovala předvolební plakáty a hesla. „Za mě to docela sedí,“ okomentoval Karel Havlíček (ANO) plakát se lvem a heslo o nelegální migraci. „Já bych chtěl více zeleně,“ postěžoval si ke svému plakátu Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Eurovolby se v Česku uskuteční tento týden 7. a 8. června.

Poté už se lídři dostali k tématům, které v předvolební kampani rezonují, jako třeba Green Deal.

Premiér Fiala zelenou dohodu přirovnal k základům domu, bez kterých se nedá postavit.

Místopředseda ANO Havlíček Fialovi vyčetl připravovaný konec aut se spalovacími motory a plynule přešel na kritiku cen energií. „Musí se změnit systém výpočtu elektřiny,“ řekl Havlíček a dodal, že Němci za českou elektřinu platí méně než Češi. Podle Fialy za vysokou cenu energií může mimo jiné bývalá Babišova vláda, která zapříčinila vysokou energetickou závislost na Rusku. „Pane Havlíčku, vy se celý třesete a kroutíte,“ poznamenal Fiala.

Zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory by měl platit od roku 2035. Dohoda však ještě nebyla definitivně schválena Radou EU. Některé státy včetně Německa a ČR požadují udělení výjimky pro motory spalující syntetická paliva.

Jste pokrytec, řekl Rakušan Havlíčkovi

Okamura ke Green Dealu poznamenal, že SPD je dlouhodobě proti. Česko na něj podle předsedy SPD ani nemá peníze. „Jsme pro rozumnou ochranu přírody, ale tento projekt je pro Česko likvidační,“ upozornil Okamura.

Ohledně zelené dohody se nepohodli Havlíček a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Jste pokrytec. Škoda že tady není váš předseda Babiš,“ zaútočil Rakušan na místopředsedu ANO. Ten kontroval, že pětikoalice káže vodu a pije víno, protože podle něj výroky politiků nekorespondují s hlasováním jejich europoslanců.

Podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je šílené bojovat proti přizpůsobení se klimatickým změnám. „Všichni to vidíme, bylo nejtepleji za 250 let, musíme to nějak řešit,“ vyzvala Pekarová Adamová.

Dalším tématem, kterému se politici věnovali, byl brexit, tedy vystoupení Velké Británie z EU. Situace Anglie je podle Bartoše výsledkem toho, když se v kampaních neříká pravda a lidé se rozhodují emocemi. „Jsem rád, že s Anglií spolupracujeme i po brexitu,“ řekl pirátský předseda Bartoš.

Zelená migrantům z Afriky, kritizuje opozice migrační pakt

Předvolebním evergreenem je téma migrace, konkrétně migračního paktu. Podle Okamury je nutné o migračním paktu vypsat referendum. „Je to pozvánka pro nelegální migranty,“ stěžoval si Okamura a nazval vládnoucí politiky vlastizrádci. Rakušan, který má migrační pakt na starosti, předsedovi SPD vyčetl, že takovou rétorikou se Česko může v politické polarizaci přiblížit Slovensku. „Strašte si, lidem to ale nic dobrého nepřinese,“ sdělil Rakušan Okamurovi.

Jurečka k migraci zdůraznil její ekonomický aspekt. „Přináší nám do rozpočtu miliardy, nevkládejte nám do úst nepravdy,“ osočil se Jurečka na Okamuru. Migrační pakt kritizoval také Havlíček. „Dali jste zelenou nelegálním migrantům z Afriky,“ osočil Havlíček vládní politiky a dodal, že do Evropy míří statisíce lidí. „Jde o střet kultur,“ varoval Havlíček.

Podle Pekarové Adamové není migrační pakt dokonalý, cítí ale morální povinnost pomáhat mimo jiné lidem, kteří utíkají před válkou. Fiala vyzdvihl, že má pakt v sobě principy solidarity. „Nikdo se nemusí bát, žádní nelegální migranti tady nebudou,“ konstatoval Fiala.

Politici se dostali také k debatě o válce na Ukrajině. Marian Jurečka přirovnal ruskou agresi k tomu, když někdo někoho znásilňuje. „Také se přece nebudeme jen dívat, musíme pomáhat napadené zemi,“ řekl Jurečka.

Karel Havlíček mluvil především o nutnosti míru, jednání o ukončení války mají s Putinem vést velmoci jako Spojené státy americké nebo Evropská unie. „Pokud se jim to nepodaří, je to jejich selhání,“ prohlásil Havlíček.

Na jeho slova reagoval Petr Fiala, podle něj musí Česko podporovat Ukrajinu také kvůli vlastní bezpečnosti. „Naštěstí to většina Evropy stále dělá,“ podotkl Fiala. Také Tomio Okamura mluvil o nutnosti zajistit co nejdříve mír, i za cenu částečné ztráty ukrajinského území.

V závěru debaty se politici bavili o místu eurokomisaře. Karel Havlíček navrhoval, aby se jím stal Petr Fiala, kterému by podle něj takové místo sedělo. „Tady je vidět, jak se mě bojíte,“ opáčil mu Fiala. Podle premiéra se o českém eurokomisaři rozhodne v řádu měsíců.