Místo náměsí sociální sítě. Strany před eurovolbami mění strategii kampaně

PRAHA Do evropských voleb zvýcá už méně než 80 dní. Před jejich vypuknutím se pro strany stane hlavním bojištěm internet. Sázejí na to, že ta hrstka voličů, která k eurovolbám v Česku dorazí, shání informace prostřednictvím sociálních sítí. Proto své aktivity přesouvají z náměstí do virtuálního prostoru.

„Voliči, kteří chodí k evropským volbám, jsou specifická skupina. Zpravidla hodně využívají elektronická média a jsou často na sociálních sítích. Tím pádem se tam dá oslovit velké množství lidí,“ řekl LN volební lídr ODS Jan Zahradil. Opoziční občanští demokraté jsou jednou ze stran, která se k digitální ofenzivě otevřeně hlásí. „Eurokampaň bude mít tuto složku velmi silnou,“ zdůrazňuje Zahradil.



Podobně hovoří Pavel Šaradín, politolog a poradce předsedy vládní ČSSD Jana Hamáčka. „K evropským volbám chodí aktivnější lidé, kteří se zajímají o veřejné dění. Vyhledávají informace, kriticky s nimi pracují, jsou dobře informovaní, tudíž vyhledávají i informace na sociálních sítích. Je tedy zřejmé, že ČSSD bude v kampani se sociálními sítěmi pracovat.“ Intenzivní internetovou kampaň povedou i další strany. Eurovolby se v Česku uskuteční v pátek 24. a v sobotu 25. května.

Volby do Evropského parlamentu v Česku obecně příliš nelákají. Před pěti lety přišlo k urnám jen 18 procent lidí, kteří mohli volit. Platí ale pravidlo, že kdo k těmto volbám přijde, obvykle se o dění v Evropské unii skutečně zajímá. Často jde o vzdělanější voliče, kteří se rekrutují z větších měst. „K eurovolbám mnohem častěji chodí silně motivovaní lidé, pro něž evropská, potažmo mezinárodní agenda představuje významné téma, a tedy zásadní impulz k volební účasti,“ potvrzuje politolog Daniel Kunštát z pražského Cevro institutu.

Jelikož k evropským volbám chodí málo lidí a Česko v nich navíc představuje jeden jediný volební obvod, mohou právě silně motivované skupiny voličů dotlačit své favority k solidním ziskům. V minulých volbách takto bodovali Svobodní, kteří při nízké volební účasti dokázali na svou stranu získat silně euroskepticky naladěné voliče. Lídr politické ministrany Petr Mach se tak stal europoslancem, i když jeho partaj nikdy předtím ani potom nebyla ani v české sněmovně.

Volí „člověk politický“

Také odborník na politické myšlení a teorii demokracie Kunštát potvrzuje tezi o tom, že si „eurovoliči“ shánějí informace prostřednictvím sociálních sítí.

„Jde o tu část populace, jež nadstandardně sleduje politické dění, intenzivně konzumuje mediální informace o světě politiky, které navíc aktivně vyhledává. Je přirozené, že právě tito lidé nesledují politické zpravodajství pouze v tradičních médiích, ale i na sociálních sítích, kde systematicky vyhledávají politické informace, zapojují se do diskusí,“ popisuje Kunštát.

Toho jsou si vědomy i strany, které zatím na moderní způsoby komunikace zase tolik nesázely. Důkazem mohou být komunisté. Před letošními eurovolbami kladou mnohem větší důraz na lov voličů v internetovém rybníce.

„Uvědomujeme si specifika voleb do Evropského parlamentu, a proto se v tomto ohledu hodláme mnohem více zaměřit právě na elektronickou komunikaci s voliči jak prostřednictvím sociálních sítí – zejména Facebooku –, tak webu,“ říká mluvčí strany Helena Grofová. KSČM také přiznává, že do kampaně na sociálních sítích dá o poznání více peněz než v jiných typech voleb.

Velvyslanec mobilizuje

Naopak vládní ANO se na evropské volby v tomto směru nijak speciálně nepřipravuje. Právě virtuální komunikace je ale disciplína, kterou hnutí premiéra Andreje Babiše dlouhodobě zvládá na vysoké úrovni.

„Nemáme důvod něco zásadně měnit,“ zní proto zvnitřku hnutí, které zvítězilo ve sněmovních i komunálních volbách a podle preferencí je favoritem rovněž nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

Hodně aktivní na sítích jsou už ze své podstaty Piráti. Jedna z nejsilnějších stran podle výsledku v posledních sněmovních volbách i podle průzkumů voličských nálad před lety vznikla jako sdružení lidí, kteří mají blízko k moderním technologiím. Své voliče už v minulosti dokázali vybudit například tím, že jim na internetu umožnili vyplnit žádost o voličský průkaz. Podobnou akci chystají i letos, jinak se ale zřejmě budou držet hlavně toho, jak na sociálních sítích komunikovali doposud.

„Online kampaň budeme dělat taky, ale konkrétní obrysy teď ještě říkat nebudu. Součástí by ostatně měl být i určitý faktor překvapení,“ řekl LN lídr pirátské eurokandidátky Marcel Kolaja. Pokud by se stranám díky masivním online kampaním podařilo dostat více voličů k urnám, český velvyslanec při EU Jakub Dürr by byl jistě potěšen. Nízká účast z roku 2014 ho totiž straší.

„Doufám, že kampaň se povede dostatečně zajímavě, intenzivně a bude dostatečně fundovaná a věcná, aby přiblížila Evropu v hlavních parametrech českým voličům,“ přeje si Dürr.