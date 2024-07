Europoslanci rozhodnou o von der Leyenové. Nasadila EU kazajku, říká Dostálová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Je nezbytné, aby se v Evropě udržel demokratický střed,“ uvedla v ranním projevu Ursula von der Leyenová. Největší výzvy naší doby, jako je bezpečnost či změna klimatu, lze podle ní řešit jen společně. Slíbila rovněž, že zahájí obranné projekty a bude se držet cílů takzvané Zelené dohody pro Evropu.

Leyenová dále sdělila, že krveprolití v Pásmu Gazy musí skončit. Bezpečnost v regionu podle ní zaručí jen dvoustátní řešení. Vyjádřila se i k cestě maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy, kde jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Nejednalo se o mírovou misi, ale misi appeasementu, řekla a vysloužila si dlouhý potlesk.

Zmínila rovněž obavy mladých lidí ohledně nákladů na bydlení, či tlak, kterému čelí zemědělci. Prohlásila, že si tyto problémy uvědomuje a že je pomůže překonat jen silná Evropa. I proto chce, aby v nové Evropské komisi byl komisař pro otázky bydlení.

Nasadila EU kazajku opatření, řekla Dostálová

„Paní předsedkyně během svého předchozího mandátu nasadila Evropské unii železnou kazajku opatření, která dusí naší konkurenceschopnost a zvyšuje náklady na život obyčejným lidem,“ kritizovala von der Leyenovou během minutového projevu Klára Dostálová (ANO).

Podle ní se to vše dělo ve jménu evropského klimatu. „Ale žádný takový pojem neexistuje, existuje pouze globální klima a důsledkem této politiky je zvyšování závislosti na třetích zemích a její přeregulovanost,“ podotkla.

„Cílem Komise by mělo být hledání společných cest napříč politickým spektrem ve všech členských státech, namísto toho jsme svědky šachové hry, ve které jste se svévolně rozhodla, že figurky vašeho oponenta přestanou platit,“ dodala a tázala se, kam se podělo heslo, že Evropská unie je jednotná v rozmanitosti.

Program, který von der Leyenová připravila pro roky 2024 až 2029, je rozdělen do několika kapitol. Jedna z nich nese název Nová éra pro evropskou bezpečnost a obranu. „Nejlepší investicí do evropské bezpečnosti je investice do bezpečnosti Ukrajiny. Finanční, politická a vojenská podpora od Evropy musí vytrvat tak dlouho, jak to bude potřeba,“ píše se hned v úvodu této kapitoly.

Posledních několik let bylo podle šéfky EK připomínkou toho, jak je mír křehký. Zároveň to znamenalo varování pro Evropu, že by měla věnovat více prostředků na svou obranu a ochranu. „Naše práce v příštích pěti letech se soustředí na budování skutečné Evropské obranné unie. Členské státy budou mít vždy odpovědnost za své vlastní jednotky, od doktríny po jejich nasazení, ale Evropa toho může udělat hodně, pokud jde o podporu a koordinaci úsilí o posílení obranného průmyslu, inovací a jednotného trhu,“ uvádí se v textu.

Jistých má jen pět českých hlasů

Frakce Evropské lidové strany (EPP), frakce socialistů a demokratů (S&D) a liberálové z Obnovy Evropy (Renew Europe), na jejichž podporu šéfka EK spoléhá, mají spolu v nově zvoleném Evropském parlamentu 401 mandátů.

Von der Leyenová potřebuje 361 hlasů. V tajném hlasování ji však zřejmě část poslanců z těchto tří frakcí nepodpoří. Šéfka komise se tak v uplynulých dnech snažila získat přízeň europoslanců i z dalších klubů, například z frakce Zelených, ale rovněž konzervativců z ECR (Evropští konzervativci a reformisté).

Podle odhadů většina českých europoslanců von der Leyenovou nepodpoří. Současná šéfka unijní exekutivy získá nejspíš hlasy jen od pětice českých europoslanců ze své lidovecké frakce. Ruku by pro ni mohli zvednout rovněž tři čeští europoslanci z ECR, jejíž součástí je ODS.

Naopak europoslanci z ANO, kteří jsou v nové frakci Patrioti pro Evropu, ji nepodpoří, protože nesouhlasí s tím, v jakém duchu se nesl její dosavadní pětiletý mandát, který měl podle nich „negativní dopady na životy lidí“.

Znovuzvolení von der Leyenové určitě nepodpoří ani dva nezařazení poslanci ze Stačilo! Kateřina Konečná a Ondřej Dostál, ani Ivan David zvolený za SPD a Trikoloru, který je členem frakce Evropa suverénních národů (Europe of Sovereign Nations, ESN).

Jestliže von der Leyenová podporu nezíská, bude se muset uskutečnit mimořádný summit EU, kde šéfové států a vlád navrhnou jiného kandidáta. Už i na tuto variantu se v Bruselu připravují a možné setkání unijních prezidentů a premiérů by se mohlo uskutečnit v týdnu od 22. července.