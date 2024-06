Češi volí europoslance. Mezi prvními hlasoval Babiš s rodinou i Okamura

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Babiš společně s manželkou Monikou, synem Frederikem a dcerou Vivien odvolil ve středočeských Průhonicích. „Máme program pro lidi, pro naše občany. Chceme bojovat za jejich zájmy. Koalice SPOLU má program, že chce porazit Babiše,“ řekl Babiš při odchodu z volební místnosti.

Hnutí ANO se podle něj snažilo mobilizovat voliče, aby přišli k volbám. „Za úspěch budu považovat, pokud vyhrajeme a obhájíme všech šest mandátů,“ dodal.

Krátce po otevření volebních místností dorazil k urně předseda SPD Tomio Okamura. Svůj hlas odevzdal ve volební místnosti ZŠ Cesta k úspěchu. „Rádi bychom obhájili ty dva mandáty, co máme.“ řekl pro iDNES.cz Okamura.

K urnám v pátek odpoledne dorazí také další předsedové parlamentních stran i lídři kandidátek.

Do volební místnosti si lidé musí přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. Volební lístky si mohou přinést z domova, náhradní v případě potřeby poskytne volební komise spolu s volební obálkou s úředním razítkem. Na vybraném hlasovacím lístku mohou lidé dát preferenční hlasy nejvýše dvěma kandidátům, jejichž zvolení by si přáli. Lístek pak stejně jako u jiných typů voleb vloží ve volební obálce do volební schránky

Češi si mohou vybírat z 674 kandidátů, zvoleno může být jen 21 z nich. Mandáty obhajují ANO, ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a KSČM.

Lidé svými hlasy ovlivní nejen výběr nového předsedy Evropské komise, ale také podobu budoucích evropských předpisů, které se promítnou do českých zákonů. Volby jsou považovány zároveň za test spokojenosti občanů s dosavadní politikou parlamentních stran. Při minulých eurovolbách před pěti lety tuto možnost využilo jen asi 29 procent voličů.

Předvolební debaty završila v pátek superdebata Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu, která skončí jednu vteřinu před otevřením volebních místností. Lídr kandidátky SPOLU Alexandr Vondra uvedl, že je v našem zájmu, aby Rusko nezvítězilo v konfliktu na Ukrajině.

„Když říkáme, že chceme mír, ale musí se stáhnout Putin do Ruska, je to sice hezky řečeno, ale není to realistické,“ oponoval mu v diskusi zástupce SPD a Trikolory Petr Mach.

Jako první se ve čtvrtek otevřely volební místnosti v Nizozemsku. V pátek volí spolu s Čechy také Irové, v Lotyšsku, na Maltě a na Slovensku odstartují volby v sobotu. Zbývající státy EU nechaly hlasování na neděli. Dokud se ale neuzavře poslední volební místnost v EU, což bude v neděli ve 23:00 v Itálii, nesmí se oznámit výsledky.

Kvůli odchodu Velké Británie z EU se mění počet mandátů pro některé státy. Například Francie bude mít oproti roku 2019 o dvě křesla víc, a to 81. Více mandátů má nově také Španělsko, Polsko, Nizozemsko či Belgie. V Česku zůstává počet zvolených poslanců stejný, tedy 21.