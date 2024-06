Manuál pro eurovolby: jak odvolit bez problémů a kdy budou známy výsledky hlasování

1 Kroužkování

I ve volbách do europarlamentu mají voliči možnost udělit preferenční hlasy. Učinit tak mohou zakroužkováním čísla, jež je před jménem kandidáta na hlasovacím lístku. Případné kroužkování zvedá šanci na to, že dotyčný skončí na příčkách zaručujících mandát europoslance.

Tak se to ve volbách v roce 2019 povedlo Alexandru Vondrovi (ODS), který díky preferenčním hlasům poskočil z 15. místa kandidátky na výslednou druhou příčku – a stal se europoslancem. Kroužkovat lze i lídra či lídryni kandidátky, díky tomu může odskočit spolukandidátům, kteří jsou na hlasovacím lístku pod ní(m), tím také roste šance, že si udrží pozici jedničky. Pokud se volič rozhodne nekroužkovat, nemusí.

Udělit lze pouze dva preferenční hlasy. V případě, že hlasující udělí více než dva preferenční hlasy, nebude se počítat žádný. Místo toho se hlas započítá pro celou kandidátku tak, jako by na ní nebyl jediný kroužek.

Na rozdíl od komunálních voleb nelze udělovat preferenční hlasy napříč kandidátkami.

2 Bez e-dokladů

Po vstupu do volební místnosti se volič musí prokázat platným dokladem totožnosti – občanským průkazem či cestovním pasem. Ačkoliv od ledna lze mít nahranou občanku v mobilním telefonu, pořád se jí ještě nelze prokazovat všude, což platí i v letošních evropských volbách. Volební komise neuzná coby doklad totožnosti ani řidičský průkaz. A pozor – kdo bude mít v den voleb občanku či pas propadlý, nebude smět odvolit.

3 Voličské průkazy

Ti, kteří nebudou volit v místě svého trvalého bydliště, nesmí při cestě k volbám zapomenout na voličský průkaz. Ten odevzdají volební komisi. Bez něj nebudou moci odvolit, a to ani tehdy, přijdou-li hlasovat ve svém volebním okrsku. Tito voliči jsou totiž v těchto volbách vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů. Poslední možnost, jak si zařídit voličský průkaz, už vypršela úderem středečních 16.00.

4 Hlasovací lístky

Do poštovních schránek měly všem voličům dorazit nejpozději v úterý. Pokud lístky nepřišly, nevadí – k dispozici je v dostatečném počtu mají volební komise a na požádání je vydají, není tak nezbytné nosit je s sebou.

Ze sady hlasovacích lístků v modré obálce volič za plentou vybere jeden. Ten může upravit už popsaným preferenčním hlasem – tedy případně jedním či dvěma kroužky čísel u preferovaných kandidátů. Poté lístek vloží do žluté úřední obálky, kterou mu vydala volební komise. Hlasovací lístek ve žluté obálce pak vhodí před volební komisí do urny.

5 Kdy bude hlas neplatný

Vloží-li volič do žluté obálky více než jeden hlasovací lístek, nebude hlas započítán. Stejně jako když bude lístek v jiné než žluté „úřední“ obálce. A pochopitelně ani když v obálce nebude lístek žádný či bude celý přetržený.

Hlas se nezapočítá ani tehdy, bude-li volební lístek na jiném než předepsaném tiskopisu či pokud volič do úřední obálky vloží hlasovací lístek určený pro minulé evropské volby, a to i v případě, že by byla letošní kandidátka naprosto shodná s volbami v roce 2019. Pro každé volby se totiž tisknou nové hlasovací lístky.

Bude-li lístek počmáraný či jen natržený, hlas i tak platí. Hlasovací lístek může být do obálky vložen přeložený, složený jako „vlaštovka“ nebo origami.

6 Kdo může volit

Volit smí lidé starší 18 let. Odvolit mohou i tací, kterým bude 18 let až v druhý den voleb, tedy v sobotu. Volit mohou také občané Evropské unie, kteří jsou v Česku registrovaní k trvalému či přechodnému pobytu, a to nejpozději 45 dní před volbami.

7 Kdy se volí

Volební místnosti budou v pátek otevřeny od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. Pak začne sčítání hlasů. Výsledky mohou být zveřejněny až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. Vzhledem k rozdílnému volebnímu systému v jednotlivých členských státech tak bude o nových 21 českých europoslancích jasno až v neděli po 23.00, kdy se uzavřou poslední volební místnosti, a to konkrétně v Itálii.

8 Volit v zahraničí? Nelze

Na rozdíl od sněmovních a prezidentských voleb nelze v evropských volbách volit v zahraničí, a to ani na českých ambasádách. Volit lze pouze na území České republiky.