Europoslanci si rozdělili výbory, nejvíc Čechů obsadilo ten s Green Dealem

Hnutí ANO má kromě největšího počtu mandátů ze všech českých stran zvolených do Evropského parlamentu také největší zastoupení v parlamentních výborech. Nejvíce míst, hned čtyři, získal Ondřej Knotek, který je europoslancem už od roku 2019.

I v minulém volebním období se dostal hned do několika výborů. Zatímco nyní bude zasedat ve výborech pro rozpočtovou kontrolu, pro životní prostředí veřejné zdraví a bezpečnost potravin, pro průmysl, výzkum a energetiku a v podvýboru pro veřejné zdraví, v minulosti už si vyzkoušel výbor pro regionální rozvoj a zvláštní výbor pro boj proti rakovině. Ve výboru pro životní prostředí byl v minulosti náhradníkem.

Lídryně kandidátky ANO Klára Dostálová zamíří do výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a do výboru pro regionální rozvoj. Hnutí spoluzaložilo novou frakci Patrioti pro Evropu, kde působí i proruští politici, například maďarský premiér Viktor Orbán.

Neúspěšná kandidatura, spokojenost s výbory

Dostálová zároveň neúspěšně kandidovala na místopředsedkyni Evropského parlamentu. Neprošla prvním ani druhým kolem a frakce Patrioti pro Evropu neprosadila ani svého kandidáta na kvestora. I přes tyto signály o určité izolaci nové frakce se ale Dostálová o svou pozici ve výborech nebojí. „Myslím, že spolupráci ve výborech najdeme. Nemáme ambice na předsedy ani místopředsedy. Věřím tomu, že si to ve finále sedne a že opravdu budeme dělat praktickou politiku,“ sdělila.

Co se týče samotných míst ve výborech, neskrývala Dostálová radost. „Dostali jsme maximum. O co jsme si řekli, to jsme dostali. Jsem stálým členem hned ve dvou výborech, tedy v IMCO, to je ochrana spotřebitele. Po tom jsem toužila zejména kvůli česko-americké smlouvě, řeší se i jednotný digitální trh,“ popisovala. „Pak jsem v regionálním výboru, byla by ostuda, kdyby ne. Protože regionální politikou jsem se zabývala celý život,“ pokračovala.

Jaroslava Pokorná Jermanová jde do výboru pro zahraniční věci a do hospodářského a měnového výboru. Jaroslav Bžoch míří do výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Jana Nagyová zasedne ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Ondřej Kovařík půjde do rozpočtového výboru, hospodářského a měnového výboru, kde působil už v minulém volebním období. Dále míří do výboru pro dopravu a cestovní ruch a podvýboru pro daňové záležitosti. Mezi lety 2019 a 2024 působil ještě ve výboru Občanských svobod, spravedlnosti a vnitřních věcí.

Stálice Vondra a Vrecionová

Koalice SPOLU, která skončila ve volbách druhá, bude mít osm míst ve výborech. ODS a TOP 09 mají shodně po třech místech, KDU-ČSL má křesla dvě. Lídr kandidátky Alexandr Vondra (ODS) zasedne ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jeho kolegyně z ODS Veronika Vrecionová míří do výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Zbylé místo za ODS bude reprezentovat Ondřej Krutílek ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Jak Vondra, tak Vrecionová působí v EP už od roku 2019. V minulém volebním období působil Vondra hned ve třech výborech – pro bezpečnost a obranu, pro životní prostředí a pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Vrecionová dříve působila ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

Rovněž trojté zastoupení ve výborech Evropského parlamentu má TOP 09. Ve dvou výborech usedne Luděk Niedermayer – v hospodářském a měnovém výboru a v podvýboru pro daňové záležitosti. Na obou místech působil už minule, když se stal dokonce místopředsedou hospodářského a měnového výboru. Bývalý starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář pak usedne ve výboru pro zahraniční věci.

Za KDU-ČSL bude ve výborech stranu reprezentovat Tomáš Zdechovský, a to ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. V minulém volebním období byl členem výboru pro zaměstnanost a sociální věci, v rozpočtové kontrole byl dokonce místopředsedou.

Možné překvapení je k vidění v koalici Přísahy a hnutí Motoristé sobě. Filip Turek zasedne „jen“ ve dvou výborech i přestože byl jedničkou na kandidátce, což výsledkem ve volbách potvrdil, zatímco Nikola Bartůšek jde hned do tří výborů. Motoristu Turka čeká výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Nikola Bartůšek míří do výboru pro zaměstnanost a sociální věci, kde bude navíc jedinou českou europoslankyní, do výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a do podvýboru pro bezpečnost a obranu, kde je jedinou řádnou členkou z České republiky. V podvýboru poté působí ještě Alexandr Vondra a Jaroslava Pokorná Jermanová, oba ale jen jako náhradníci.

Obhajoba pro Konečnou

Shodně po dvou zastoupeních ve výborech má koalice STAČILO! a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Za STAČILO! usedne ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů komunistka Kateřina Konečná. Do výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin míří Ondřej Dostál.

Konečná působila ve stejném výboru i v předchozím pětiletém mandátu. Tehdy k tomu ale ještě působila ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. V tom nyní nemá Česká republika žádného řádného zástupce, pouze tři náhradníky – Ondřeje Kovaříka, Ondřeje Krutílka a Luďka Niedermayera.

Poslanci zvolení za koalici STAČILO! jsou zároveň jedinými dvěma českými europoslanci, kteří nefigurují v žádné frakci. Právě působení ve výborech je tak pro Konečnou a Dostála zásadním nástrojem pro prosazování politických cílů. „Budu pokračovat ve výboru pro vnitřní trh, kde jsem byla dosud. Kolegové mě tam znají, troufám si tvrdit, že mě berou jako seriozního partnera a věřím, že se s nimi dohodnu,“ sdělila pro iDNES.cz.

Právě členství Ondřeje Dostála ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin si Konečná pochvaluje. „Záleží opravdu na každém hlasu, promlouvají do toho národní zájmy a v otázce Green Dealu se názory hodně tříští. Členem bude Ondřej Dostál, já budu náhradnicí,“ přibližuje. „Považuju to za majstrštyk a jsem přesvědčená, že kdybych zůstala v levicové frakci, to místo bych nedostala,“ myslí si.

Za STAN míří do rozpočtového výboru Danuše Nerudová, která bude působit jako náhradnice v dalších třech výborech – hospodářském a měnovém, pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a v podvýboru pro daňové záležitosti. Dalšího zástupce bude mít hnutí v Janu Farském, který zasedne ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Po jednom poslanci a po jednom zastoupení ve výborech pak mají Piráti a hnutí SPD. Markéta Gregorová z Pirátů míří do výboru pro mezinárodní obchod, kde bude jedinou Češkou a působila tam už v minulém volebním období. Jako náhradnice bude působit v dalších třech výborech – pro průmysl, výzkum a energetiku, pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a ve výboru pro ústavní záležitosti, kde nepůsobí nikdo z České republiky. Gregorová tuto roli ve výboru zastávala i během minulého mandátu.

Oproti minulým pěti letům si tak Gregorová pohoršila o jedno místo. Mezi lety 2019 a 2024 totiž působila jako řádná členka ještě ve Zvláštním výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací.

Za SPD do Bruselu zamířil Ivan David. Také on patří mezi ty české europoslance, kteří svůj mandát obhájili a obhájil i svůj post ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, kde doplní Veroniku Vrecionovou z ODS.

Obhájil i své postavení náhradníka ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. V minulosti působil ještě jako náhradník ve zvláštním výboru pro boj proti rakovině, v novém mandátu bude tuto pozici zastávat v podvýboru pro veřejné zdraví.