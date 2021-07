Evropský strážce klimatu projede Česko. Hodlá zjišťovat, jak jsme připraveni na ‚zezelenání‘

Česko v pátek navštíví evropský strážce klimatu Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise odpovědný za Zelenou dohodu pro Evropu. Dvoudenní návštěvu, během níž chce zjišťovat, jak je Česko připraveno na „zezelenání“, má napěchovanou schůzkami na té nejvyšší úrovni.

V Praze odstartuje svůj program jednáním s premiérem Andrejem Babišem (ANO), s nímž ho nepojí zrovna přátelský vztah. Byl to totiž právě Babiš, který spolu s lídry visegrádské čtyřky před dvěma roky pohřbil Timmermansův sen o šéfování celé Evropské komisi. Český ministerský předseda tehdy kandidátovi evropských socialistů vzkázal, že středoevropskému regionu nerozumí. To se nyní pokusí principál zelené Evropy zvrátit.

Do Česka, které nepatří do klubu fanoušků zelené cesty, Timmermans přijede navíc posilněný včera zveřejněným návrhem konkrétních opatření, která jsou klíčová pro naplnění Zelené dohody pro Evropu. Cílem je snížit emise nejméně o 55 procent do roku 2030 ve vztahu k roku 1990.

„Naše města a venkov zezelenají, naše služby i výrobky budou ekologičtější, stejně jako zemědělství a potraviny. Doprava bude čistší, budeme investovat do moderních technologií, a dostaneme se tak na cestu k udržitelné budoucnosti,“ shrnul Timmermans vize Evropské unie.



Ačkoli česká vláda společně s ostatními státy střední Evropy s odsouhlasením unijních ambiciózních zelených cílů nespěchala, nakonec je Babiš před více než rokem v Bruselu podpořil. Výměnou za téměř bilion korun z rozpočtu EU, které může Česko investovat do nových zelených technologií a ekonomického rozvoje. Právě investice do zelené proměny Česka by měla být podle zdroje serveru Lidovky.cz hlavním tématem zítřejšího jednání Timmermanse s Babišem.



Kromě šéfa kabinetu se eurokomisař sejde i s hejtmany Ústeckého a Karlovarského kraje, aby probrali možnosti, které pro tyto takzvané uhelné regiony skýtá Fond pro spravedlivou transformaci. Dále se potká s primátorem metropole Zdeňkem Hřibem (Piráti), který mu představí pražský klimatický plán. Odpoledne bude Timmermans jednat se zástupci obou parlamentních komor, kteří se zabývají hospodářstvím, životním prostředím a evropskými záležitostmi. V plánu je i setkání se zástupci malých zemědělských podniků, energetických firem a nevládních organizací, které se zabývají životním prostředím či energetikou.



Navečer místopředseda unijní exekutivy odjede vlakem do Ostravy, během cesty pracovně pohovoří s vicepremiérem Karlem Havlíčkem (za ANO) a rovněž s Richardem Brabcem (ANO), ministrem pro životní prostředí. V sobotu se v Ostravě zúčastní moderované debaty, kromě ministrů ke kulatému stolu zasednou i někteří hejtmani, představitelé vysokých škol, podnikatelé, zástupci odborů a regionálních inovačních centrech. Navštíví také IT4Innovations, výzkumné středisko Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde je umístěn takzvaný superpočítač, financovaný zhruba 500 miliony korun z fondů EU, a prohlédne si bývalou těžební oblast Dolní Vítkovice.



Konfliktní společníci

Do středoevropského povědomí se Timmermans naposledy dostal začátkem července, kdy Slovinsko přebíralo na půl roku předsednické žezlo EU.

Slovinský premiér Janez Janša, přítel a zastánce maďarského premiéra Viktora Orbána i ostatních představitelů Visegrádu, hned zpočátku dostal v Bruselu ledovou sprchu, když s ním Timmermans odmítl zapózovat na společné fotografii. Údajně kvůli tomu, že Janša zpochybňoval nezávislost soudců.

Šedesátiletý Nizozemec Timmermans je prvním místopředsedou Evropské komise od listopadu 2014. Ve funkci eurokomisaře například jednal s Polskem o kontroverzním zákonu o nejvyšším soudu. Prosazoval mimo jiné povinné kvóty pro přerozdělování uprchlíků, které Polsko stejně jako Česko nebo Maďarsko odmítlo. Před evropským postem zastával dva roky úřad nizozemského ministra zahraničí. Otec čtyř dětí hovoří sedmi jazyky.



Drahé dopady

Zelená transformace bude mít podle odborů i podnikatelů na Česko enormní dopad. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly mohou náklady na dodržení dohody dle odhadů v ČR dosáhnout až deseti bilionů korun. Podle Středuly má „státní správa díru“ a nemá útvary, které by byly schopny strategické dokumenty a analýzy zpracovat.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák věří, že stát využije externí odborníky. Vicepremiér Havlíček před časem již přislíbil, že vznikne nová vládní komise, která se bude dopady zelené dohody zabývat. Vedle zástupců několika resortů v ní bude křeslo i pro odboráře a zaměstnavatele.