Fiala se na summitu EU ukázal se skvrnou v obličeji. Důvod vysvětlil

  8:53
Premiér Petr Fiala se ve čtvrtek na summitu Evropské unie sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským či hlavou Francie Emmanuelem Macronem. Z dostupných snímků lze vidět, že oproti minulosti měl Fiala v obličeji červenou skvrnu. Není to přitom tak dávno, co si Fialova vládní kolegyně, ministryně obrany Jana Černochová, nechala v obličeji odstranit bazaliom a prosila lidi, ať jí drží palce.
Premiér Petr Fiala v Bruselu a nezvyklý flek v jeho tváři. (23 října 2025) | foto: ČTK

Premiér Fiala neobvyklý flek ve své tváři okomentoval pro deník Blesk a ujistil, že v jeho případě nejde o nic vážného. „Plánovaný kožní zákrok, odstranění drobných útvarů v obličeji, nic nebezpečného. Doporučuji všem, ať dbají o své zdraví,“ uvedl premiér.

V Bruselu pak mimo jiné odmítl návrh klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Na čtvrteční vrcholné schůzce se o klimatickém cíli nerozhodovalo, nicméně unijní prezidenti a premiéři o tématu vedli strategickou diskusi. Rozhodnutí bude opět na ministrech životního prostředí, kteří budou jednat 4. listopadu.

Jednání o muniční iniciativě

Fiala v Bruselu rovněž jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o české muniční iniciativě. Podle Fialy velmi úspěšný projekt, který pomáhal a pomáhá Ukrajině „vyrovnávat obrovskou převahu Ruska“.

„Máme už přísliby podpory pro další rok a považoval bych za obrovskou chybu a nerozum, kdyby se příští česká vláda od toho distancovala, nebo v tom nepokračovala,“ uvedl premiér. „Naopak si myslím, že je v tom potřeba pokračovat ještě intenzivněji, protože cesta k míru vede jenom skrze to, že budeme podporovat silně Ukrajinu ve všem, co potřebuje,“ dodal.

Pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně, uvedl již dříve předseda hnutí Andrej Babiš, pravděpodobný příští český premiér. V minulosti také opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod Severoatlantickou alianci. Iniciativu kritizovalo rovněž hnutí SPD a Motoristé, tedy subjekty, které nyní s ANO jednají o vytvoření nového českého kabinetu.

Česká muniční iniciativa získává pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V rámci iniciativy by letos Ukrajina mohla získat až 1,8 milionu kusů munice.

