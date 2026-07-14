Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu

Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá je také, proč ČR nevymáhá po holdingu dotace z minulosti.
„Naším cílem je ochrana všech občanů. Zákon musí platit pro všechny,“ uvedl v úterý před schůzí Sněmovny místopředseda Pirátů Martin Šmída.
Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.
„Nechť vykonává svoje kompetence, politikům to nepřísluší komentovat,“ řekla k činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce Schillerová. je přesvědčena o tom, že Babiš svůj střet zájmů vyřešil, a to v souladu s českým i evropským právem.
Piráti dali trestní oznámení na neznámého pachatele
Piráti podali trestní oznámení na neznámého pachatele za možné poškození finančních zájmů Evropské unie, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
„Po řádném ověření informací jsem dne 24. 5. 2026 vydala rozhodnutí o zahájení trestního řízení,“ sdělila podle Seznamu Zprávy evropská pověřená žalobkyně Daniela Bártíková. Prověřováním pověřila Národní centrálu proti organizovanému zločinu,
Trestní řízení se zabývá jen evropskými dotacemi. Na prověřování národních dotací nemá Úřad evropského veřejného žalobce kompetenci.
„Informace byla poskytnuta Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a zároveň Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Další postup je tedy zcela v kompetenci příslušných národních orgánů činných v trestním řízení,“ uvedla Bártíková.
Zahájení trestního řízení neznamená, že policie nakonec někoho obviní.