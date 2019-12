Evropští zelení vyzvali Komisi ke zveřejnění auditu o Agrofertu. Chtějí navrhnout misi europoslanců do Česka

BRUSEL/PRAHA Český europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) jménem své europarlamentní frakce Zelení/ESA vyzval Evropskou komisi ke zveřejnění zprávy o auditu ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Zaslal kvůli tomu dopis eurokomisaři pro rozpočet a správu Johannesi Hahnovi, informovali v pondělí evropští zelení v tiskové zprávě. Peksa prý chce v souvislosti s touto věcí ve výboru Evropského parlamentu navrhnout misi europoslanců do České republiky.

Babiš je podle auditu ve střetu zájmů, píše týdeník. Jde o finální verzi, tvrdí Evropská komise

Podle prohlášení frakce audit zjistil, že Babiš se nachází ve střetu zájmů kvůli „svému soukromému konglomerátu“ Agrofert. Odtajnění auditní zprávy Zelení/ESA požadují „ve jménu svobodného přístupu k informacím“.



„Zelení/ESA důrazně nabádají Evropskou komisi, aby zprávu co nejdříve zveřejnila a učinila další kroky vůči Andreji Babišovi vyvinutím tlaku na představitele Agrofertu v české vládě,“ uvedl Peksa. Český europoslanec je členem výboru EP pro rozpočtovou kontrolu a na jeho čtvrtečním zasedání chce vyzvat k vyslání „ad hoc mise“ do ČR.

Babiš: Komise nemá autoritu na výklad českých zákonů. Chce počkat na vyjádření ministryně Dostálové

Evropská komise v pátek do Česka zaslala závěry auditu týkajícího se dotací z unijních strukturálních fondů vyplácených skupině Agrofert. Dokument je tajný, podle informací deníku Respekt ale konečná zpráva potvrzuje střet zájmů českého premiéra. Takový střet konstatovala již jarní předběžná auditní zpráva, která unikla do médií. Český premiér má prý stále vliv na Agrofert, přestože holding vložil do svěřenských fondů. Babiš možnost střetu zájmů dlouhodobě odmítá a tvrdí, že Česko nebude Bruselu vracet žádné peníze.