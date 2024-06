Počet povolených oddlužení v minulých letech klesl, bylo jich skoro 18 tisíc

Letos na konci dubna bylo v osobním bankrotu 98 600 lidí, v exekucích dál zůstávalo 639 600.

Experti na dluhovou problematiku doporučují zkrácení oddlužení na tři roky a úpravu podmínek. Změny zákona teď projednává Parlament. Zástupci věřitelů návrhy kritizují, podle nich stačí pět let staré zmírnění pravidel. Od června 2019 insolvenční novela nastavila dvě varianty oddlužení - buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky.

Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhoduje soud. Posuzuje, jak se dlužník snažil. Senioři, postižení či lidé s dluhem z dětství můžou být bez dluhů do tří let.

Podle údajů IPŘP, který vychází z dat resortu spravedlnosti, před pěti lety po novele lidí v oddlužení přibylo. Zatímco v roce 2018 bylo návrhů na oddlužení 19 100 a povolených osobních bankrotů 18 200, v roce 2019 se navrhovalo 28 700 oddlužení a povolilo se jich 26 200. V dalších letech pak počet ale klesal. Loni úřady evidovaly 19 000 návrhů a 17 700 povolených oddlužení.

Nejvíc povolených oddlužení od roku 2012 institut zaznamenal v roce 2014 po skončení minulé krize, a to přes 24 700. Nejméně jich bylo v roce 2018 - necelých 18 200.

Letos na konci dubna oddlužovací proces podstupovalo 98 300 lidí. Zhruba 3 300 se začalo oddlužovat už v roce 2018 a 6 000 letos. Asi 57 procent oddlužovaných jsou muži a 43 procent ženy. V insolvenci je 6 800 lidí nad 65 let a 8 700 mladých do třicítky.

Exekutorská komora už dřív uvedla, že se zhruba dvě procenta oddlužených znovu zadluží a končí v exekuci. IPŘP na to reagoval tím, že se zpět do života a do práce vrací 98 procent dřívějších dlužníků.

„Z dat je zřejmé, že když předlužení lidé dostanou druhou šanci, tak ji využijí a dají si veliký pozor, aby se do nezvladatelných dluhů nedostali znovu. Do opětovných problémů končících exekucí se dostává naprosté minimum případů,“ uvedl tehdy šéf IPŘP Radek Hábl.

Experti na sociální problematiku považují předlužení za zásadní překážku v zaměstnávání. Lidé kvůli srážkám z výdělků, kdy jim zůstává nezabavitelné minimum, raději pracují načerno. Ekonomika tak ztrácí. Dopadá to i na rozvoj některých oblastí, regionální rozdíly se tak prohlubují. Vliv to má podle odborníků i na výsledky voleb, hrozí příklon k extremismu. Zkrátit oddlužení a zpřístupnit ho většímu počtu dlužníků doporučovala jako jedno z opatření na podporu ekonomického růstu i Národní ekonomická rada vlády (NERV).