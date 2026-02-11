„Já už jsem tady o rudých Motoristech jednou hovořil a ještě nás to bezpochyby během rozpočtové debaty čeká,“ prohlásil Macinkův předchůdce.
„Pan exministr Lipavský, předtím to byl Lenin, teď je to Pol Pot, tak on má rád tady ty paralely,“ reagoval ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě na Lipavského.
Mezi bývalým a současným ministrem to ve Sněmovně zajiskřilo kvůli škrtům v humanitární a rozvojové pomoci v kapitole ministerstva zahraničí, o nichž mluvil Macinka.
Zastal se ho poslanec Igor Hendrych zvolený za ANO. „Je o opravdu hodně silná káva srovnávat diktátora Pol Pota, který vyhladil čtvrtinu kambodžské populace, byla to genocida, s počínáním pana vicepremiéra,“ řekl poslanec ANO.
Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová vyzvala, aby poslanci nepoužívali expresivní výrazy. O Motoristech přitom řekla, že koketují s obdivem k fašismu a nacismu. „Nikdy v životě jsem nehajloval, nikdy jsem se nehalil do vlajek Antifa,“ reagoval na ni Macinka.
Zahráváme si s bezpečností občanů, řekla exministryně obrany Černochová
Do rozpravy ke státnímu rozpočtu je stále ještě přihlášeno 27 poslanců. Až po více než devíti hodinách jednání se ke slovu dostala exministryně obrany Jana Černochová z ODS jako první z poslanců bez přednostního práva.
„Zahráváme si s bezpečností občanů,“ řekla Černochová. Kritizovala stejně jako další opoziční politici to, že vláda ANO, SPD a Motoristů sobě škrtla 21 miliard korun resortu obrany v situace, kdy další země naopak peníze na vlastní obranu přidávají.
Ke zvyšování výdajů na obranu se Česká republika zavázala na summitu NATO a zvyšování armádních výdajů požaduje od evropských členů Severoatlantické aliance prezident USA Donald Trump.
„My respektujeme závazek dvou procent HDP na obranu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Premiér Babiš o tom bezesporu se spojenci bude mluvit,“ odvětila ministryně financí na dotaz iDNES.cz, jak bude vláda vysvětlovat Trumpovi a v NATO, že současná česká vláda neplánuje zvyšovat výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP ani na 5 procent HDP.
