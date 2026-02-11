Je to takový Pol Pot dnešní doby, pustil se Lipavský do ministra Macinky

  20:47aktualizováno  20:47
Drsné přirovnání ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinky k bývalému kambodžskému diktátorovi Pol Potovi použil ve Sněmově při jednání o státním rozpočtu na letošní rok bývalý ministr Jan Lipavský, který byl zvolen za koalici SPOLU. „Pan ministr Macinka zahájil na Ministerstvu zahraničních věcí velkou kulturní revoluci, kulturní válku. Je to takový Pol Pot dnešní doby,“ řekl Lipavský.

„Já už jsem tady o rudých Motoristech jednou hovořil a ještě nás to bezpochyby během rozpočtové debaty čeká,“ prohlásil Macinkův předchůdce.

„Pan exministr Lipavský, předtím to byl Lenin, teď je to Pol Pot, tak on má rád tady ty paralely,“ reagoval ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě na Lipavského.

Mezi bývalým a současným ministrem to ve Sněmovně zajiskřilo kvůli škrtům v humanitární a rozvojové pomoci v kapitole ministerstva zahraničí, o nichž mluvil Macinka.

Zastal se ho poslanec Igor Hendrych zvolený za ANO. „Je o opravdu hodně silná káva srovnávat diktátora Pol Pota, který vyhladil čtvrtinu kambodžské populace, byla to genocida, s počínáním pana vicepremiéra,“ řekl poslanec ANO.

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS). (11. února 2026)
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) . (11. února 2026)
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku poslankyně a bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS). (11. února 2026)
Poslanci Jana Černochova a Jan Lipavský na jednání sněmovny o státním rozpočtu na rok 2026 (oba za ODS)
82 fotografií

Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová vyzvala, aby poslanci nepoužívali expresivní výrazy. O Motoristech přitom řekla, že koketují s obdivem k fašismu a nacismu. „Nikdy v životě jsem nehajloval, nikdy jsem se nehalil do vlajek Antifa,“ reagoval na ni Macinka.

Zahráváme si s bezpečností občanů, řekla exministryně obrany Černochová

Do rozpravy ke státnímu rozpočtu je stále ještě přihlášeno 27 poslanců. Až po více než devíti hodinách jednání se ke slovu dostala exministryně obrany Jana Černochová z ODS jako první z poslanců bez přednostního práva.

„Zahráváme si s bezpečností občanů,“ řekla Černochová. Kritizovala stejně jako další opoziční politici to, že vláda ANO, SPD a Motoristů sobě škrtla 21 miliard korun resortu obrany v situace, kdy další země naopak peníze na vlastní obranu přidávají.

Ke zvyšování výdajů na obranu se Česká republika zavázala na summitu NATO a zvyšování armádních výdajů požaduje od evropských členů Severoatlantické aliance prezident USA Donald Trump.

„My respektujeme závazek dvou procent HDP na obranu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Premiér Babiš o tom bezesporu se spojenci bude mluvit,“ odvětila ministryně financí na dotaz iDNES.cz, jak bude vláda vysvětlovat Trumpovi a v NATO, že současná česká vláda neplánuje zvyšovat výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP ani na 5 procent HDP.

Přímý přenos jednání Sněmovny

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.