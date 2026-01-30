Exministr Bendl se diví, že je ve změně stavebního zákona zákaz lovu norováním

Autor:
  12:39aktualizováno  12:39
Podiv nad tím, co všechno lze řešit změnou stavebního zákona, kterou projednávají poslanci, vyjádřil ve Sněmovně bývalý ministr zemědělství Petr Bendl z ODS. K novele, která má zjednodušit a zrychlit povolování stavebních záměrů, je totiž přilepen i zákaz lovu zvířat norováním, tedy lovu lišek a jezevců vyháněním z jejich nory pomocí psů.

Poslanec ODS, exministr zemědělství Petr Bendl | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zákaz obsahuje připojená novela zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Předložit návrh zákona, který obsahuje víc než 42 novel zákonů poměrně obsáhlých poslaneckým návrhem, je poměrně hodně riskantní. Já myslím, že míříme do tmy, zvláště když předkladatelé podlehli pokušení a řadu přílepků do toho zákona dali,“ řekl ve Sněmovně Bendl.

Přilepovat také věci ke změně stavebního zákona podle něj není správné. Návrh předložili poslanci ze stran vládní koalice.

Zákaz lovu norováním se pokoušeli loni neúspěšně prosadit předseda KDU-ČSL Marek Výborný a tehdejší šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Šéf ANO a nyní i premiér Andrej Babiš zase navrhoval zákaz chovu lišek v zajetí kvůli výcviku loveckých psů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.