Exministr Havlíček už nechce vést Úřad práce. Ve finále výběrového řízení zbyl jeden uchazeč

Praha Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) odstoupil z výběrového řízení na generálního ředitele Úřadu práce. Do finále postoupil on a ještě jeden uchazeč, jehož totožnost není známa. O tom, kdo to bude, měla rozhodnout ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Nový ředitel se přitom měl chopit práce už toto pondělí.

„Rozhodl jsem se s ohledem na svoji rodinu a své blízké dále se o tuto pozici neucházet. Za situace, kdy v zásadě není respektován služební zákon, kdy má o výsledku výběrového řízení rozhodovat to, zda se daný kandidát líbí, nebo nelíbí premiérovi, a ne odborné předpoklady a znalosti, to nemá žádný smysl,“ sdělil LN Havlíček. „I kdybych byl třeba nakonec vybrán a jmenován, tak by mé působení bylo nutně negativně ovlivněno neustálým mediálním zájmem a reakcemi na dehonestující výroky, a to nemám ani já a ani Úřad práce zapotřebí,“ doplnil. Na Havlíčkovu účast ve výběrovém řízení reagovaly některé opoziční strany a především koaliční hnutí ANO odmítavě. Premiér Andrej Babiš uvedl, že by to považoval za špatný vtip a stranickou trafiku. V kuloárech se ale objevovala jiná perspektiva – že jestli bude stát takhle nakládat s lidmi, kteří pro něj chtějí pracovat, brzy to nebude chtít dělat nikdo. Společně s řečnickou otázkou, od kdy dřívější působení v čele ministerstva absolutní překážkou, aby v budoucnu pracoval ve veřejné sféře. Podobně jako teď k Havlíčkovi se před časem premiér postavil i ke svému bývalému členovi vlády. Už bylo na spadnutí, že exministr dopravy Dan Ťok (za ANO) pojede coby velvyslanec do Indie. Pak se ale objevila kritika, že jde o politickou trafiku, a bylo po výjezdu. Jedním z jeho témat bylo lithium Havlíček je celý profesní život spjatý s ČSSD, dělal okresního tajemníka, ředitele kabinetu ministra či volebního manažera. Poslední štací, než nastoupil na ministerstvo průmyslu, bylo místostarostování v Čáslavi. Do resortu přišel v roce 2014, kdy ho spravovali sociální demokraté, byl odborným náměstkem pro správní sekci. Dokud se v dubnu 2017 neujal ministerské sesle po odvolaném Janu Mládkovi, nikdo proti němu nevznášel námitky. To se změnilo ve chvíli, kdy se začaly blížit volby, a křehký smír koalice ČSSD s hnutím ANO narušila kampaň. Jedním z jejích témat se stalo lithium pod Krušnými horami. Havlíček podepsal s australskými prospektory EMH memorandum o spolupráci, ANO, SPD a KSČM to vnímaly nebo minimálně prezentovaly jako pokus předat národní bohatství cizincům. Nejen ČSSD byla a je přesvědčená, že Havlíček se stal víceméně náhodnou obětí boje o voliče. Memorandum se zrušilo, Havlíček skončil. O něco později podepsal s EMH smlouvu polostátní gigant ČEZ: pokud průzkum ukáže, že se ze slídy na Cínovci dá lithium rentabilně oddělit, koupí ve firmě většinu, čímž získá právo pokračovat v sérii kroků, na jejichž konci je hypoteticky těžba. Vývojem událostí kolem Úřadu práce Havlíčkovy státní služby v podstatě končí - byl takzvaně na překážkách poté, co nynější ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) zrušil sekci, kam byl sociálnědemokratický Havlíček zařazený. Na konci tohoto týdne půlroční lhůta uplyne a on přestane být zaměstnancem státu, pročež pro něj bude podstatně složitější hlásit se do jakýchkoli dalších výběrových řízení. V prvních kolech se počítá v podstatě jen s lidmi ve služebním poměru.