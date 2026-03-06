Exministr Rakušan i potřetí pohořel při snaze stát se místopředsedou Sněmovny

Právě naopak. Dvakrát neuspěl a stejný výsledek je pravděpodobný opět, vládní koalice se k jeho nominaci staví odmítavě a naznačuje, že má STAN navrhnout jiného kandidáta, třeba bývalou místopředsedkyni Sněmovny Věru Kovářovou.
„Co mohu slíbit? Každopádně, kdybych byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny, té práci se budu věnovat stoprocentně. Žádnou další funkci nemám. V žádných dalších letošních volbách se nechystám ani kandidovat. Určitě bych ji zvládl vykonávat tak, že tam nahoře na tom křesle, odkud se řídí schůze, byste nepoznali, z jaké politické strany jsem, a to ani v mých verbálních, a dokonce ani v nonverbálních projevech. Ale to, co vám rozhodně nejsem schopen slíbit, je, že bych tady u toho řečnického pultíku přestal být opozičním politikem,“ řekl poslancům Rakušan.
Výsledek hlasování bude oznámen v 15:30.
Tři kandidáti na post dětského ombudsmana
Poslanci volí i dětského ombudsmana. O pozici ochránce práv dětí usilují předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš a advokát a někdejší ministr pro legislativu Michal Šalomoun.
Funkci zřídil zákon k loňskému červenci, zatím ji plní zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.
Poslanci zvolí také jednoho člena Rady České televize, dva členy Rady Českého rozhlasu a rozhoduje i správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, do níž kandidují i exministři Zbyněk Stanjura a Vlastimil Válek.