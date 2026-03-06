Exministr Rakušan i potřetí pohořel při snaze stát se místopředsedou Sněmovny

  14:09aktualizováno  15:35
Bývalý ministr vnitra, předseda STAN Vít Rakušan, ani potřetí neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny. Byl přitom jediným kandidátem a podle politických dohod má pozice připadnout právě hnutí Starostové a nezávislí. V tajné volbě dostal Rakušan získal 67 hlasů od 165n hlasujících. Poslední křeslo místopředsedy Sněmovny tak zůstává neobsazené.
Předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan, před třetím pokusem, aby se stal místopředsedou Sněmovny | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Právě naopak. Dvakrát neuspěl a stejný výsledek je pravděpodobný opět, vládní koalice se k jeho nominaci staví odmítavě a naznačuje, že má STAN navrhnout jiného kandidáta, třeba bývalou místopředsedkyni Sněmovny Věru Kovářovou.

„Co mohu slíbit? Každopádně, kdybych byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny, té práci se budu věnovat stoprocentně. Žádnou další funkci nemám. V žádných dalších letošních volbách se nechystám ani kandidovat. Určitě bych ji zvládl vykonávat tak, že tam nahoře na tom křesle, odkud se řídí schůze, byste nepoznali, z jaké politické strany jsem, a to ani v mých verbálních, a dokonce ani v nonverbálních projevech. Ale to, co vám rozhodně nejsem schopen slíbit, je, že bych tady u toho řečnického pultíku přestal být opozičním politikem,“ řekl poslancům Rakušan.

Výsledek hlasování bude oznámen v 15:30.

Tři kandidáti na post dětského ombudsmana

Poslanci volí i dětského ombudsmana. O pozici ochránce práv dětí usilují předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš a advokát a někdejší ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

Funkci zřídil zákon k loňskému červenci, zatím ji plní zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.

Poslanci zvolí také jednoho člena Rady České televize, dva členy Rady Českého rozhlasu a rozhoduje i správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, do níž kandidují i exministři Zbyněk Stanjura a Vlastimil Válek.

