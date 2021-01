Exministr Vojtěch by se mohl stát příštím velvyslancem ve Finsku. V politice už pokračovat nehodlá

Praha Někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch opouští politické prostředí a hledá nové angažmá. Jednat se bude nejspíše o velvyslanecký post ve Finsku, v úvahu však připadá i Ženeva nebo New York. Informoval o tom server SeznamZprávy.cz

Adam Vojtěch (za ANO) již při svém konci ve funkci ministra uvedl, že politika není pro něj a nadále se v této oblasti angažovat nechce. „Ještě před tím, než jsem opustil post ministra, jsem měl rozmyšlené, že politika není prostředí pro mě. Ale byla to životní zkušenost a uvidíme, co bude dál,“ řekl Vojtěch.



A svým slovům také dostál, podle serveru Seznam Zprávy se chystá Vojtěch přemístit do diplomacie a při podzimních volbách už na kandidátce ANO figurovat nebude. Nejpravděpodobnější variantou, kam by se pak mohl přesunout, je velvyslanecký post ve Finsku. Přestože v úvahu přichází podle zdrojů Seznam Zpráv také post velvyslance při OSN v Ženevě, kde sídlí i Světová zdravotnická organizace, jsou to právě Helsinky, kde se v nejbližší době chystá střídání ve funkci šéfa českého úřadu.

Sám Vojtěch pak tuto teorii zatím nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Uvidíme. Ale v tuto chvíli není nic na stole,“ uvedl exministr pro server v Poslanecké sněmovně, kde do konce volebního období stále působí. A jelikož tuto domněnku nepotvrdila ani tisková mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová, je možné vycházet pouze z výpovědí několika zdrojů, které se podařilo Seznam Zprávám získat.

Tradiční politické bojiště

Na konkrétních jménech velvyslanců se ale musí shodnout hned tři představitelé: ministr zahraničí, premiér a prezident. A je to právě prezident Miloš Zeman, který proces výměny velvyslanců často prodlužuje.

Na řadě českých ambasád tak velvyslanci během svého čtyřletého mandátů přesluhují a například ve Švédsku je česká ambasáda už půl roku bez oficiálního zástupce, přestože už před rokem schválila vláda na tento post stávající náměstkyni Černínského paláce Anitu Grmelovou. „Kvůli sporům s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (za ČSSD) hlava státu s podpisem nikdy nespěchala,“ píší Seznam Zprávy.

U Adama Vojtěcha by však tento problém vyvstat nemusel, už v minulosti o něm totiž prezident řekl, že nebyl špatný ministr, ale spíš „do dobrého počasí“. Záleží tedy také na tom, jakou podporu získá exministr od premiéra Andreje Babiše, nicméně ani zde by snad narazit neměl. Jak server přípomíná, Babiš s Vojtěchem se totiž znají už poměrně dlouhou dobu: jejich společná kariéra začala v roce 2013 ve vydavatelství Mafra, a to tehdy, když jej koupil Agrofert. Už o rok později se Vojtěch stal Babišovým tajemníkem na Ministerstvu financí a v roce 2017 pak usedl do ministerského křesla.

Andrej Babiš však proslul i svými rétorickými obraty, kdy uvedl, že takzvané „trafiky“ nedává. Jednalo se o situaci v květnu, kdy Babiš reagoval na kritiku po svém rozhodnutí učinit z dosavadního náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. „Pan Prymula má už dávno nabídky ze soukromého sektoru. Je dobře, že zůstane ve státním sektoru. Je renomovaný vědec, rozumí virologii, takže nějaké trafiky...Prosím vás, já nikomu nedávám trafiky, já nejsem tradiční demokratická strana,“ uvedl tehdy Babiš.

A jsou to právě obavy, aby Vojtěchovo angažmá nepůsobilo jako trafika, které by mohly podle zdrojů Seznam Zpráv jeho velvyslaneckou budoucnost zhatit. Kromě Vojtěcha je pak zájem o diplomatické posty ze strany někdejší primátorky Prahy Adriany Krnáčové či bývalého ministra dopravy Dana Ťoka, přičemž ani jeden z nich na ně prozatím nedosáhl. Oba zmínění přitom mají podobné vazby na ANO, jako právě Vojtěch.