Schillerová zveřejnila bizarní video, převlečená za hranolky v něm kritizuje vládu

Schillerová v novém videu na TikToku vede rozhovor sama se sebou. V jednom případě má na sobě kostým hranolek, ve druhém vystupuje jako poslankyně. „Zablokované brigády? Vláda bere zpátečku!“ stojí v úvodu videa.

Poté se exministryně v hranolkovém kostýmu potkává s pravou Schillerovou. „Radši bych zavadil o pořádnou brigádu. Co se v tom Stanjura s Jurečkou začali vrtat, tak je to úplně kaput,“ říká v převleku. Na to navazuje pravá Schillerová.

Alena Schillerová na sociální sítí TikTok zveřejnila nové video. | foto: iDNES.cz

„Oni všechny ty nesmyslné změny pro dohodáře, kterými letos zablokovali brigády, zase zrušili,“ vysvětluje poslankyně za hnutí ANO. Přičemž kostým hranolek neskrývá údiv. „Nejprve to o půl roku odložili a teď to odpískali úplně,“ doplňuje pravá Schillerová.

„Až je příště potkáš, tak jim řekni, ať si vezmou kostým a jdou dělat hranolku místo mě,“ dodává hranolková šéfka poslaneckého klubu ANO.

Změna měla platit od 1. ledna

Schillerová videem upozorňuje na to, že ministerstvo práce a sociálních věcí odstoupilo od změn v dohodách, které měly platit od 1. ledna 2025.

Podle plánů měla být od odvodů na pojistném osvobozena práce na dohodu jen v případě, že výdělek u jednoho zaměstnavatele nepřekročí 25 procent průměrné mzdy a výdělek u všech zaměstnavatelů dohromady nepřekročí 40 procent průměrné mzdy.

Stát chtěl zamezit tomu, aby lidé hromadili více dohod, na něž si vydělají měsíčně částku do deseti tisíc korun. Z takových dohod se neplatí pojistné, pouze srážková daň ve výši 15 procent.

Stát tak pojal podezření, že mu tímto způsobem protékají miliardy mezi prsty, protože si tímto způsobem někteří lidé mohou nahrazovat klasický pracovní poměr.