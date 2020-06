Exministryně práce a sociálních věcí Marksová se má stát politickou náměstkyní u Petříčka

Praha Bývalá ministryně práce a sociálních věcí a sociálnědemokratická politička Michaela Marksová by se měla znovu vrátit do exekutivy. A sice do pozice politické náměstkyně na ministerstvu zahraničních věcí vedeném jejím stranickým kolegou z pražské ČSSD Tomášem Petříčkem.

„To se ptejte na ministerstvu zahraničních věcí. Nebudu to nyní komentovat. Až třeba za týden,“ řekla webu Lidovky.cz Marksová. Šéf české diplomacie Petříček, na dotaz ohledně nástupu nové posily nereagoval. Podle důvěryhodného zdroje redakce by se přitom jmenování Marksové mělo odehrát už přespříští pondělí. Do Rady ČTK míří exministryně Marksová, poslanci jí dali přednost před mediální expertem Šlerkou S Petříčkem se Marksová dobře zná. Právě v době, kdy byla v letech 2014 až 2017 ministryní práce a sociálních věcí, si k sobě jako náměstka vzala tehdejšího asistenta vlivného europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Petříčka jmenovala rovněž do funkce politického náměstka.

Marksová patřila mezi viditelné tváře sociální demokracie v éře předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. V letech 2015 až 2018 byla dokonce místopředsedkyní strany. Krátce také byla pověřena vedením resortu školství, mládeže a tělovýchovy.

V roce 2017 však neuspěla jako lídr liberecké kandidátky ve volbách do Poslanecké sněmovny. Roky působila v zastupitelstvu Prahy 2. Od roku 2019 je místopředsedkyní rady České tiskové kanceláře. Její manžel Arnošt Marks byl v minulosti náměstkem vicepremiéra pro vědu a výzkum Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL).

V současnosti na ministerstvu zahraničních věcí působí v pozici náměstkyně člena vlády, neboli politického náměstka, Anita Grmelová. Ta pochází stejně jako Petříček a Marksová z pražské ČSSD. Spekuluje se ale, že Grmelová by měla odejít na diplomatický post do zahraničí.

Podle zákona o státní službě může mít ministr kromě profesionálních úřednických náměstků, kteří vedou jednotlivé odborné sekce, maximálně dva politické náměstky. Ti mohou zastupovat ministra například na jednání vlády anebo v Poslanecké sněmovně.