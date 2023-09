Expert: Na plně funkční stíhačky F-35 potřebuje Česko další stovky miliard. Bez nich budou jen drahá hračka

Třeba do digitalizace a informatizace. Koštoval odhaduje, že by se tato částka mohla pohybovat mezi 150 až 300 miliardami korun během následujících dvou dekád. A to kvůli výraznému zanedbání v minulých patnácti letech.

V opačném případě AČR hrozí, že bude mít superdrahou hračku, kterou ale v konečném důsledku nebude umět využít. „Měli bychom letadla za opravdu hodně peněz, ta technologie prostě tolik stojí, na kterých by ale naši piloti létali de facto jako na spitfirech z druhé světové války,“ upozorňuje Koštoval. Nevyužíváme z velké části schopnosti již současných Gripenů C/D, doplňuje odborník, o kterém se nyní spekuluje jako o potenciálním českém velvyslanci v Moskvě. Koštoval však tuto informaci pro Lidovky.cz nechtěl komentovat.

Lidovky.cz: Mají F-35 pro ČR smysl, je to za hodně peněz hodně muziky?

Určitě. Tu muziku potřebujeme. Je to nejmodernější dostupný systém – klíčové ale je, že ten systém se všemi svými schopnostmi potřebuje být zasazený do celkového systému naší armády.

Jinak schopnosti F-35 v úplnosti nevyužijeme. To by ostatně platilo pro jakýkoli moderní nadzvukový letoun. F-35 je prošpikovaný senzory nejrůznějšího druhu a funguje jako jakési velitelské stanoviště. To vyhodnocuje jednotlivé informace, které k němu dotečou, a zároveň jich celou řadu vysílá. Jenže úspěšné plnění této funkce předpokládá, aby datové informační toky skutečně dotekly do všech ostatních.