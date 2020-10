Experti o kampani: Strany nevymyslely jasná témata a slibují nesplnitelné. ANO voliče zasypalo čísly

Praha Žádná politická strana podle specialistů na politický marketing nedokázala pro krajské volby vymyslet dostatečně podmanivé a odlišující se téma nebo dokonce témata, díky kterému by voliči jasně věděli, proč mají volit danou stranu. Sdělili to marketingoví experti oslovení serverem Lidovky.cz.

„Fascinuje mě, že žádná strana není schopna napsat tři konkrétní, a zdůrazňuji konkrétní věci, které chce v krajích uskutečnit, a proti kterým zásadně je. Ustrašenost českých politiků a nepochopení politického marketingu se prokazuje i v tom, že politici musí pochopit, že pro to, aby dosáhli svého cíle, musí si jasně stanovit, které voliče chtějí ztratit,“ uvedl odborník na politický marketing Robert Němec.



Jako výjimku pak uvádí SPD, jejíž lídr Tomio Okamura přichází i v krajských volbách sice s naprosto nerelevantními tématy, avšak právě ta u jeho voličů rezonují.



Jeho slova pak potvrzuje i brněnský akademik Otto Eibl působící na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Podle něj se projevila nejen nejistota ohledně témat, ale i nesystematičnost stran v předvolební kampani. Rozdíl v kampaních jedné strany byl totiž patrný i napříč kraji.

Koronavirová předvolební kampaň

„V jižních Čechách vypadala kampaň úplně jinak než u nás v jihomoravském kraji. Čekal bych, že aspoň u velkých stran si stranická centrála pohlídá, aby byla centrální linka jednotná. V jižním Čechách však ODS nebo ČSSD vypadá skutečně jinak, nedrží ani stranickou grafickou linii,“ míní Eibl.

Letošní kampaně samozřejmě ovlivnila pandemie koronaviru. „Došlo k omezení kontaktní kampaně, rušení větších akcí a většího zapojení internetu a sociálních sítí. Koronavirová krize se také stala hlavním tématem veřejné diskuze, logicky tedy i hlavním tématem voleb,“ uvedla Alžběta Králová z Institutu politického marketingu.

Tuto strategie však valná většina z nich podle Roberta Němce nezvládla. „Devadesátdevět procent aktuálních návštěvníků stranických webů hledá pouze to, kdo za ně kandiduje a proč by danou stranu v daném regionu měli volit. Nic jiného by na hlavní stránce nyní nemělo být,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Dostat se však na internetu k těmto základním informacím není vůbec tak snadným úkolem, protože místo stručných důvodů k volbě strany, jsou na webech slohové práce, které prakticky nikdo nečte.

Nástroji, které byly pro letošní předvolební kampaně stěžejní, byly podle odborníků plakáty a také volební noviny, ve kterých měly strany prostor k předání velkého množství informací.

Strany přicházely s nerelevantními tématy

„Za zmínku stojí kampaň ANO, kterou táhne premiér Andrej Babiš. Využívají výpisu úspěchů, které si však plně nemůže připisovat ANO, a už vůbec ne kraje,“ uvedl Eibl. Používání témat z jiných úrovní politiky však není nic zvláštního. Podobnou situaci zažilo Česko již dříve, když strany u krajských voleb řešily poplatky u lékaře. Letos takovým tématem bylo například zvýšení počtu nemocnic. „Je důležité si uvědomit, že ne vše, co je na tabuli napsáno, spadá do krajské kompetence,“ dodal Eibl.

Na tuto taktiku upozorňuje i Králová. „ANO se voliče snažilo zasypat čísly o počtu opravených nemocnic a postavených kilometrech silnic. Marketéři hnutí byli při sestavování jednotlivých čísel velice kreativní, za což se pak v některých případech museli omlouvat a dovysvětlovat,“ uvedla s tím, že na voliče hnutí ANO to však může působit, přestože ostatní budou upozorňovat, že se jedná o lživé a zavádějící informace.

Koronavirová situace by podle ní mohla právě dlouhodobě dominující hnutí oslabit, a proto se ANO během kampaně zaměřilo především právě na to, co se v minulosti podařilo prosadit.

„ČSSD naopak díky Janu Hamáčkovi a červenému svetru mírně posílila, v kampani tedy hodně akcentuje koronavirovou krizi a Hamáčkovy schopnosti. Opoziční strany naopak logicky volí ostřejší rétoriku, kritizují vládu a představují vlastní recepty na budoucí směřování země,“ dodala Králová pro Lidovky.cz.

Strany se pak podle odborníků na politický marketing mohou rozdělit také podle toho, s jakým přístupem k volbám šli. Piráti, kteří do voleb vyrazili s heslem „Šance změnit budoucnost“ evidentně hrají na pozitivní emoce a burcují voliče k tomu, aby se zajímali o budoucnost. Zájem o budoucnost, nikoliv však optimismus ve své kampani pak využilo SPD, které se voliče ve svém předvolebním videu snaží strašit migrací a Evropskou unií.

Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek a v sobotu 2. a 3. října. Společně s nimi proběhne i první kolo senátních voleb. Voliči v karanténě mohli z aut hlasovat už ve středu. Krajské volby se konají každé čtyři roky a volí se celkově ve 13. krajích kromě Prahy. V České republice se letos jedná o šesté volby do krajských zastupitelstvech.