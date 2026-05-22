„Nebezpečný nápad.“ Opozice zavrhuje Babišovy teorie o prodeji Explosie

Babiš k případnému prodeji v pátek řekl, že zájem o firmu dala prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona najevo Francie, ale i další evropské firmy. Pokud by byl prodej „na stole“, jediným kritériem bude podle premiéra cena. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by možná šel použít i na splnění závazků vůči NATO, míní.
„Nebylo by dobře, kdyby stát opakoval chyby z minulosti a zbavil se další firmy ve strategickém průmyslovém odvětví. Explosia je v zisku, má skvěle rozjetý investiční plán a nevidím jediný důvod, proč by se jí měl stát zbavovat,“ uvedl Vlček.
Černochová zmínila, že Babiš s nápadem přichází v době, kdy celý svět po zkušenosti s válkou na Ukrajině posiluje vlastní obranný průmysl, rozšiřuje výrobu munice, výbušnin, prachů a dalších strategických materiálů a snaží se být nezávislý na cizích dodavatelích. Explosia je přitom firmou, která má přímý význam pro obranyschopnost ČR, dodala. „To není vize, to je popření základní bezpečnostní logiky,“ prohlásila Černochová.
Strategické kapacity se podle někdejší ministryně obrany v současnosti nepouštějí z ruky proto, že někdo nabídne hodně peněz. „Stát, který se dobrovolně zbavuje klíčové výroby v oblasti obrany, oslabuje sám sebe. A tvrdit, že výnos z takového prodeje by se dal použít na plnění závazků vůči NATO, je absurdní. Obrana není účetní trik ani jednorázový výnos z privatizace,“ uvedla.
Explosia se musí podle bývalé ministryně rozvíjet jako jeden z pilířů české obranné soběstačnosti. „Kdo chce v této bezpečnostní situaci prodávat ziskovou strategickou firmu, nechrání stát, ale je blázen a musí sledovat pouze svoje osobní zájmy,“ dodala.
Pirátský člen sněmovního branného výboru Ivan Bartoš míní, že prodej Explosie by byl pro Českou republiku strategickým omylem. „V době, kdy Evropa pochopila, že musíme mít kontrolu nad výrobou vlastní munice, se vláda chystá prodat podnik, který je klíčový pro naši bezpečnost,“ oznámil. Pokud chce stát zůstat odolný, musí podle něj přestat rozprodávat své rodinné stříbro a začít ho systematicky rozvíjet ve prospěch národní bezpečnosti. „Explosia má zůstat v rukou státu,“ podotkl Bartoš.
Podle bývalého ministra pro vědu Marka Ženíška by byl prodej krátkozraký a nebezpečný. „Stát nemá prodávat strategický obranný podnik jen proto, že vláda Andreje Babiše neumí sestavit rozpočet a zajistit financování aliančních závazků. A když to neumí, měla by to předat někomu kompetentnějšímu,“ prohlásil Ženíšek.
Ani lidovecký místopředseda sněmovního výboru pro obranu Jiří Horák nechápe, proč by se měl stát zbavovat prosperující výdělečné firmy ve strategickém odvětví. „Neměli bychom se zbavovat rodinného stříbra,“ vysvětlil.