Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

  13:38aktualizováno  13:46
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie, ale i další evropské firmy.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026)

Explosii se podle Babiše extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.

„Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a zachování si pozice i z titulu vztahu Explosie a české armády,“ řekl Babiš.

Osobně by byl pro prodej. „Výnos může být extrémně vysoký a mimochodem ty peníze možná - pokud armáda bude připravena, by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO,“ dodal.

