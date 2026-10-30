Exposlankyni ANO Balaštíkovou obvinili ze zneužití hygieny ke kontrolám firem manžela

Seznam Zprávy loni v létě zveřejnily nahrávky Balaštíkové a uvedly, že využila svého vlivu na vedení hygieny, aby její pracovníci začali provádět kontroly ve firmě jejího bývalého manžela. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.
ANO se po zveřejnění informací rozhodlo poslankyni vyškrtnout z kandidátky pro sněmovní volby. Balaštíková tehdy oznámila, že pozastaví členství v hnutí.
Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík zmíněné nahrávky podle Seznam Zpráv pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou. Na jedné z nich Balaštíková podle serveru plánuje „zakleknout“ na firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je právě její bývalý manžel, a úkoluje tím ředitelku zlínské hygieny Evu Sedláčkovou.
Kauza se však netýkala pouze údajných zásahů proti firmě bývalého manžela. Na dalších nahrávkách z července a srpna 2023 Balaštíková podle Seznam Zpráv opakovaně řešila také zabití psa jeho nové partnerky. Neznámého muže se ptala, kdy by mohl zvíře nechat zastřelit a kolik by to stálo. V rozhovoru padla i částka 50 tisíc korun. Balaštíková odmítla, že by kohokoliv sháněla či kontaktovala s cílem nechat psa zabít.