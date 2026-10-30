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Exposlankyni ANO Balaštíkovou obvinili ze zneužití hygieny ke kontrolám firem manžela

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  20:26aktualizováno  20:26
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Tisková konference hnutí ANO. Hovoří Margita Balaštíková. (18. dubna 2023)

Tisková konference hnutí ANO. Hovoří Margita Balaštíková. (18. dubna 2023) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Margita Balaštíková (25. května 2023)
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Andrej Babiš a Margita Balaštíková (ANO)....
Poslankyně za ANO a stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková s...
Tisková konference hnutí ANO. Zleva Jana Mračková, Alena Schillerová, Margita...
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Kriminalisté obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. Uvedla to Česká televize (ČT). Policisté stíhají v této kauze tři lidi, které podle ČT podezřívají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Bývalá poslankyně opakovaně vinu odmítla. Stíhání tří osob potvrdila mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.

Seznam Zprávy loni v létě zveřejnily nahrávky Balaštíkové a uvedly, že využila svého vlivu na vedení hygieny, aby její pracovníci začali provádět kontroly ve firmě jejího bývalého manžela. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.

ANO se po zveřejnění informací rozhodlo poslankyni vyškrtnout z kandidátky pro sněmovní volby. Balaštíková tehdy oznámila, že pozastaví členství v hnutí.

Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík zmíněné nahrávky podle Seznam Zpráv pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou. Na jedné z nich Balaštíková podle serveru plánuje „zakleknout“ na firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je právě její bývalý manžel, a úkoluje tím ředitelku zlínské hygieny Evu Sedláčkovou.

Kauza se však netýkala pouze údajných zásahů proti firmě bývalého manžela. Na dalších nahrávkách z července a srpna 2023 Balaštíková podle Seznam Zpráv opakovaně řešila také zabití psa jeho nové partnerky. Neznámého muže se ptala, kdy by mohl zvíře nechat zastřelit a kolik by to stálo. V rozhovoru padla i částka 50 tisíc korun. Balaštíková odmítla, že by kohokoliv sháněla či kontaktovala s cílem nechat psa zabít.

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