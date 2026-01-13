Vytkl nové vládě, že hned po nástupu začala torpédovat projekt muniční iniciativy na pomoc Ukrajině, která čelí armádě ruského diktátora Vladimira Putina.
„S Viktorem Orbánem a Robertem Ficem vytvořil klub zemí, které se otáčejí na východ,“vyčetl Babišovi jeho předchůdce Petr Fiala.
Pozici Česka na mezinárodní scéně fakticky určuje SPD, míní bývalý premiér Fiala
Babiš podle něj nemá svou vládu pod kontrolou, pokud jde o zahraniční politiku, míní Fiala. Podle něj pozici České republiky na mezinárodní scéně fakticky určuje SPD, která odmítá pomoc Ukrajině a relativizuje ruskou agresivní politiku. Babiš veškeré své jednání podle Fialy podřizuje záměru vyhnout se trestnímu stíhání.
Ke slovu se dostal jako první opoziční politik až po téměř sedmi hodinách jednání o důvěře vládě Andreje Babiše. Před tím mluvili jen politici koalice ANO, SPD a Motoristů.
Je to vláda cynismu, vyčetl Babišovi jeho předchůdce
„Toto je vláda cynismu, která staví zájem jedinců nad zájem občanů. Je to vláda cynismu, která spoléhá na pomoc jiných a přitom nedává důvod pro to, proč by měli dělat,“ řekl Fiala. Narážel tak na to, že nová vláda se na půdě Evropské unie odmítla podobně jako Maďarsko a Slovensko zaručit za půjčku Ukrajině.
Programové prohlášení Babišovy vlády podle expremiéra Fialy vykazuje vyprázdněnost a obsahuje populistické sliby, za které zaplatí příští generace. „Děláte naší zemi ostudu a důvěru si prostě nezasloužíte,“ poznamenal.
Fiala své vystoupení pojal také jako rekapitulaci toho, co dokázala jeho vláda. Mluvil třeba o tom, jak se jeho vládě podařilo zbavit energetické závislosti České republiky na Rusko.
Předseda ODS a bývalý premiér řekl, že jeho vláda měla čitelnou a předvídatelnou zahraniční politiku a že dokázala zvládnout uprchlickou vlnu před válkou před ruskou válkou na Ukrajině. „Nestrkali jsme hlavu do písku před tím, co se děje kolem nás,“ řekl bývalý premiér.
Po Fialovi vystoupil předseda Pirátů Zdeněk Hřib, podle kterého Babišova vláda potáhne Česko zpátky na východ, do doby korupce, klientelismu a normalizace lži.
Hřib řekl, že vláda ANO, SPD a Motoristů se opírá o populisty a o extremisty a strhává nazpět i všechny ty, kteří by chtěli vyrazit dopředu. Mluvil o zpochybňování zahraničněpolitické orientace a bezpečnosti Česka. „Této vládě skutečně nemůžeme vyslovit důvěru,“ řekl Hřib, podle kterého se musí v politice dělat i nepopulární kroky, čehož se Babišova vláda podle něho bojí.
Po vystoupení šéfa Pirátů byla schůze podle dohody stran v 21 hodin přerušeno do středy do rána.
Opozice neprosadila sesazení Okamury z čela Sněmovny ani distanc poslanců od jeho projevu
Strany opozice se před hlasováním o důvěře vládě marně pokoušely sesadit z pozice předsedy Sněmovny šéfa SPD Tomia Okamuru. Neprosadily ani, aby se Sněmovna distancovala od jeho novoročního projevu. Okamuru podrželo všech 108 poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
„Tomio Okamura kritizoval pomoc státu, který je už čtyři roky svírán ruskou agresí,“ připomněl po hlasování bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala novoroční projev Okamury, v němž útočil na Ukrajince. Člověk s extrémními, okrajovými názory podle něj nemá co dělat v čele Poslanecké sněmovny.
„Pánové Babiš a Okamura se navzájem potřebují, aby nebyli vydáni k trestnímu stíhání,“ prohlásil Fiala. Babiš je podle něj rukojmím Okamury a předsedy Motoristů sobě, ministra zahraničí Petra Macinky.