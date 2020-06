Exprezident Klaus: Churchill byl produktem své doby, jeho socha do Prahy patří. Stejně jako Koněvova

Praha Socha Winstona Churchilla podle někdejšího prezidenta Václava Klause do Prahy patří. „Je to dík za jeho chování během druhé světové války,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Na soše Winstona Churchilla na Žižkově, u jejíhož odhalení jste v roce 1999 osobně byl, se objevil nápis „Byl rasista, Black lives matter“. Co si o tom myslíte?

Evropské protesty proti tzv. rasové nesnášenlivosti jsou neautentické, nepřirozené, umělé. Organizují je profesionální protestanti, kteří hledají jakoukoli příležitost, aby si mohli zaprotestovat. Úplně falešné je vnášet toto téma k nám. Tady žádná rasová nesnášenlivost – jako systémový fenomén – není a nikdy nebyla. Nemluvím o jednotlivcích.

Posprejovaná socha Winstona Churchilla.

Churchill byl produktem (ale i spolutvůrcem) své doby, nevytrhávejme ho z ní. Angličané ve své koloniální éře žádnými „liberálními demokraty dnešního politicky korektního střihu“ nebyli. Můj obdiv v tomto smyslu nikdy neměli, ale triviální odsudky této éry lidské historie jsou směšné. Jeho socha byla v Praze na Žižkově postavena jako dík za jeho chování za druhé světové války a za jeho Fultonský projev (z března 1946 – pozn. red.), kdy se předvídavě postavil proti nebezpečí komunismu.

Lidovky.cz: V roce 1999 jste byl při odhalení sochy, na slavnostní akt dorazila i i britská expremiérka Margaret Thatcherová. Co to pro vás znamenalo?

Šlo o historický a vysoce symbolický okamžik. Byla to „demonstrace“ za svobodu a demokracii, nikoli za politickou korektnost, v níž se svoboda a demokracie v Evropě a na celém Západě přeměnila. Churchillova socha do Prahy patří. Stejně jako socha (sovětského) maršála Koněva.