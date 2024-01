Klaus se vyjádří k výzvě prezidenta Pavla plnit závazky k přijetí eura

„Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou,“ prohlásil prezident Pavel ve svém novoročním projevu.

Jeho výzvu hned odmítli politici opozičních hnutí ANO a SPD. „Radost budou mít ti, kteří chtějí euro. A já se nedomnívám, že je to správně,“ reagoval na Pavlovo vystoupení předseda stínové vlády ANO, místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

Premiér Petr Fiala ve středu po prvním letošním jednání vlády připomněl, že jeho vláda se v programovém prohlášení nedomluvila na tom, že by se v současném volebním období zabývala přijetím eura. Česko ani v současnosti neplní potřebná kritéria pro přijetí společné evropské měny.

Podle premiéra debata o přijetí eura v Česku zesiluje v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu, teď ale není postavena na reálných základech. „My jsme měli velký úkol a máme nadále ozdravovat a konsolidovat veřejné finance. To děláme a to je jeden ze základních předpokladů, abychom se o tom vůbec mohli bavit. Ale samozřejmě ne předpoklad jediný,“ řekl Fiala.

Reagoval i na dotaz iDNES.cz, zda by rozhodnutí o přijetí eura mohlo či mělo předcházet referendum. Označil to za předčasné. Debatě o zavedení eura se nebrání, musí ale podle něj být založena na tom, co je pro občany výhodné.

Kabinet se podle premiéra snaží pomáhat těm firmám, pro které je nevýhodné zůstávat mimo eurozónu. Od letošního roku mohou podniky vést účetnictví, vyplácet mzdy a odvádět daně i v eurech, ale i například v dolarech či librách. A to v případě, že v této měně probíhá většina jejich byznysu. Počítá s konsolidační balíček, který prosadila vládní koalice.