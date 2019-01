Klaus souhlasí se Zemanem: Zprávy tajných služeb jsou bezcenné

Praha Bývalý prezident Václav Klaus má na otázku bezpečnostních služeb prakticky stejnou odpověď jako nynější prezident Miloš Zeman. Přestože jejich materiály, jak sám tvrdí, nikdy nečetl, považuje je za bezcenné a bez jakéhokoliv přínosu.

V podobných situacích, jako jsou spory Zemana se šéfem BIS Michalem Koudelkou či s ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušanem Návrátilem, by ale nevolil tak ostrý tón, jaký hojně používá prezident Zeman. Václav Klaus to uvedl v rozhovoru pro deník MF DNES.

„Z těch několika vět, které proběhly veřejně v médiích, mám pocit, že Zeman má na práci všech našich služeb - ať už se jmenují jakkoli - prakticky shodný názor jako já. Jejich materiály jsem nikdy nečetl, protože jsem nechtěl ztrácet čas bezcennými zprávami, které většinou neobsahovaly vůbec nic zajímavého, vůbec nic přínosného,“ řekl Klaus. Bývalý prezident nedůvěřuje ani zprávám podobných amerických či britských služeb. Zastává názor, že politika by se měla hrát nahlas a před veřejností. „Všechny teorie zákulisních her jsou pro mě nepřijatelné,“ dodal.

Zeman na začátku prosince uvedl, že za celých šest let, kdy je prezidentem, BIS neodhalila žádného ruského ani čínského špiona, ani nepředložila pro svoje tvrzení žádné důkazy. „Vymýšlejí si špiony,“ řekl Zeman v pořadu Jaromíra Soukupa pro televizi Barrandov. Prezident dříve pověřil BIS úkolem, odhalit islámské teroristy na území Česka. „Tam, kde teroristu najít mají, tam ho nenajdou. Jsou to čučkaři,“ zareagoval na výsledeky bezpečnostní služby.

Pejorativní výraz ,čučkaři‘ se poté začal v médiích hojně využívat. Klaus jej ale pokládá za směšný a dětinský.

Česko je pro Čínu jako zrnko písku

Potenciální bezpečnostnou hrozbu při používání hardwaru a softwaru čínské firmy Huawei, kterou oznámil ředitel NÚKIB Navrátil, bývalý prezident, který používá tlačítkovou Nokii, nepovažuje za významnou. Podle něj je Česká republika pro Čínu jako zrnko písku, tudíž nevidí důvod, proč by měla Čína tendenci sledovat, co se tady děje. „Myšlenka že by mě mohl ovlivnit tweetující hacker z Číny jednou větou, je tak dětinská, že bych lidi poslal na nějaké vyšetření,“ řekl.

Klaus v rozhovoru nevyloučil svou případnou účast v prezidentské volbě. Domnívá se ale, že je to úkol pro mladší. ,,Kandidaturu nepovažuji za pravděpodobnou, i když vždy dodám slovíčka, že v politice platí: Nikdy neříkej nikdy. Stop,“ dodal.