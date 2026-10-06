Bývalý prezident vystoupil v úterý jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném „Klíčové pilíře české státnosti: Hrdinství a vlastenectví versus historický revizionismus a kolaborace“. Konal se pod záštitou poslance SPD Tomáše Doležala.
Vyprávěl o kamenném kříži na kopci nad obcí Kořenov v Jizerských horách, který byl vztyčen za druhé světové války, o představiteli Sudetoněmecké strany Konradu Henleinovi, i tom, jak by po válce kříž bourán, vztyčován a znovu shazován.
Zeman odmítl „lživou legendu“ o smíření
„Místo Středoněmecké strany zde máme Středoněmecké krajanské sdružení. Místo válečného kříže zde máme Středoněmecký den. Místo spolku Jizera zde máme spolek Meeting Brno. Místo starosty Kořenova, který umožnil vztyčení Haderleinova kříže zde máme dokonce záštitu prezidenta republiky i předsedy senátu k tomuto Středoněmeckému dni. Místo lživé legendy o obětech první světové války máme neméně lživou legendu o smíření,“ prohlásil ve Sněmovně Zeman.
„A konečně, místo několika vlastenců, kteří jak v květnu 1945, tak v roce 2023 onen kříž svrhli, zde máme všechny ty, kdo odmítali konání Středoněmeckého sjezdu v Brně,“ dodal bývalý prezident na semináři SPD v hlavním jednacím sále dolní komory parlamentu.
Kancelář prezidenta republiky Petra Pavla v květnu uvedla, že Pavel podle ní festivalu Meeting Brno udělil záštitu potřetí. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností, odůvodnil záštitu Hrad.
Západní chamtivost se nás pokouší o naši svrchovanost připravit, prohlásil Okamura
Ještě před Zemanem vystoupil předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Nejúspěšnější státy světa jsou podle něj bytostně vlastenecké.
„Američané, Číňané, Japonci, Korejci, Izraelci; ti všichni jsou úspěšní, aniž by se museli rozpouštět v bruselském mixu. Naopak vidíme, že Evropská unie spěje ve všech směrech k ekonomickému i mocenskému úpadku. Její podíl na světové ekonomice i moci stabilně a nezvratně a prokazatelně rok od roku klesá,“ řekl Okamura.
„Stát existuje především tehdy, pokud existuje vůle jeho občanů a národa jej zachovat, bránit jako svrchovanost a předat dalším generacím. Bohužel od našeho prvního státního útvaru jsme museli o svou svrchovanost a svobodu bojovat se Západem. Ať už to byli Frankové a později německá a rakouská knížata či středověcí římští císaři. Ta snaha nás zotročit a podmanit je u našich západních sousedů zřejmě už geneticky zakódovaná,“ prohlásil šéf Sněmovny a SPD.
„Co vlastně v 21. století znamená národ a vlastenectví? Jaký význam má státní svrchovanost ve světě stále silnějších nadnárodních struktur? Já říkám, že obrovský. Pokud se necháme připravit o poslední zbytky svrchovanosti, upadne do nicotnosti i náš národ,“ zdůraznil Okamura.
„Vlastenectví je to, co udrželo náš národ při životě a co nám pomohlo vrátit alespoň částečnou suverenitu. A pravda: západní chamtivost na straně druhé se nás stále znovu a znovu pokouší o naši svrchovanost připravit,“ tvrdil předseda Sněmovny.
Bruselu je jedno, odkud je migrant navíc, tvrdil šéf Sněmovny a SPD
Kritizoval potlačování tradičních národních evropských kultur. „Ale Bruselu a myslím novým západním elitám je úplně jedno, odkud je každý jeden migrant navíc. Jestli z Afriky nebo Ukrajiny. Každý z nich je pro ně dobrý, protože oslabuje původní národní společenství,“ řekl šéf Sněmovny a hnutí SPD.
Na semináři už vystoupil i bývalý náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, který nyní vede spolek Svatopluk. Loni ve volbách do Sněmovny podpořil hnutí Stačilo! i SPD.
Zeman se na akcích extrémní pravice i levice objevuje stále častěji
Bývalý sociální demokrat Miloš Zeman se na akcích politiků extrémní pravice i levice objevuje stále častěji.
Minulý týden v Chomutově podpořil stranu PRO Jindřicha Rajchla, která ve městě kandiduje na společné kandidátce s SPD a Motoristy pod hlavičkou Chomutov sobě. Zeman vystoupil na besedě věnované tématu Sudetští Němci a útok na suverenitu ČR.
Zeman v Chomutově uvedl, že podporuje konkrétní kandidáty hnutí PRO, kteří kandidují do senátu. Jmenoval Milana Lopraise, který usiluje o senátorské křeslo v barvách PRO v obvodu Ostrava – město. Zmínil také Jana Skalického, který kandiduje do senátu v Děčíně.
Spolu s Rajchlem, Drulákem a europoslankyní za komunisty Kateřinou Konečnou vystoupil v září také bývalý prezident Zeman i na konferenci v pražském hotelu Duo, kterou uspořádal spolek Svatopluk.
Ve stejném bloku jako Zeman promluvil na dálku ruský politolog Fjodor Lukjanov, propagandista blízký Vladimirovi Putinovi. Lukjanov je zapsaný i na sankčním seznamu Evropské unie.
V kampani Zeman podpořil i kandidátku ANO
V září Zeman navštívil i kampaň vládního hnutí ANO. V Kolíně podpořil bývalou poslankyni Andreu Brzobohatou, která usiluje o zvolení do Senátu.
Ještě jako úřadující prezident vyjádřil v říjnu 2021 podporu hnutí ANO, stejně jako v komunálních volbách v roce 2022. V lednu 2023 pak podpořil předsedu hnutí a současného premiéra Andreje Babiše v prezidentské volbě, v níž šéf ANO prohrál souboj s Petrem Pavlem.
Loni ve volbách do Sněmovny Miloš Zeman veřejně podpořil koalici Stačilo! v čele s komunistkou Kateřinou Konečnou. Jeho podpora jí ale moc nepomohla. Koalice Stačilo! se nedostala do Sněmovny.